Concerto di Natale: tutti in piazza a Taranto con Orchestra della Magna Grecia e WakeUp Gospel Project

TARANTO - Concerto di Natale, martedì 24 dicembre alle 11.00 in piazza Carmine a Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia e il WakeUp Gospel Project diretti dal Maestro Graziano Leserri. Un evento, con ingresso libero, organizzato dall’Orchestra della Magna Grecia e dal Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura.Il concerto in programma prevede un nuovo spettacolo natalizio basato sulle melodie e sui ritmi dei classici natalizi in chiave gospel, passando dalle sonorità tradizionali di swing, jazz e blues, con i più famosi e suggestivi canti gospel. Come sempre, l’esecuzione dei brani per orchestra e coro, saranno arricchiti da coreografie ed animazione e momenti di partecipazione con il pubblico, elementi caratteristici ed essenziali della tradizione gospel.L’universo sonoro del WakeUp Gospel Project, energico e impegnato gruppo italiano, racchiude in sé esperienze e collaborazioni artistiche in circa venti anni di attività, con tappe in alcuni degli spazi e dei teatri italiani ed internazionali più prestigiosi: Petruzzelli di Bari, Parco della Musica di Roma, Arena di Verona, Royal Albert Hall di Londra. Fra le collaborazioni, quelle con Amii Stewart, Tony Hadley, Neri Per Caso, Karima, Achille Lauro, Mahmoo e altre ancora.L’Orchestra della Magna Grecia è uno dei principali punti di riferimento dei giovani musicisti del Mezzogiorno. Qualità e impegno rigoroso hanno consentito all’Orchestra della Magna Grecia di ottenere dal Ministero nel dicembre 2003 il riconoscimento di ICO (ovvero Istituzione concertistica orchestrale). Un meritato traguardo a fronte dell’intenso lavoro svolto a partire dal 1993, anno di nascita dell’Orchestra della Magna Grecia. L’Orchestra della Magna Grecia è una realtà importante per il territorio e per aver reso la cultura quotidiana bene di consumo, creando nuova ricchezza anche dal fare musica. La direzione artistica dell’ICO Magna Grecia è del Maestro Piero Romano. Fra i direttori principali, Luis Bacalov, dal 2005 al 2017. Attualmente, il ruolo di direttore principale è del Maestro Gianluca Marcianò.Altra peculiarità dell’ICO Magna Grecia, saper convogliare il grande affiatamento dei suoi componenti nelle mani dei direttori di assoluto prestigio, che si sono succediti negli anni sul podio: Bacalov, Nanut, Gutter, Agiman, Stiefel, Kalmar, Houtmann, Nowak, Samale, Kantorov, Ventura. Senza dimenticare che l'Orchestra della Magna Grecia si è esibita al fianco di Bruson, Vernikov, Maisky, Ciccolini, Amii Stewart, Dionne Warwick, Lucio Dalla, Antonella Ruggiero, Stadio, New Trolls, Ughi, Gavrilov, Devia, Chen, Milva, Al Bano, Gino Paoli, Porter, Ashkenazy, Zimmermann, Noa, Dee Dee Bridgewater, Renzo Arbore, Lucia Valentini Terrani, Raina Kabaivanska, Tony Hadley, Il Volo, Simone Cristicchi, Achille Lauro. L'Orchestra ha portato il nome della Città di Taranto in Italia e nel mondo. Ha preso parte, inoltre, con successo a programmi di reti nazionali (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai International, Canale 5) godendo oltre ad alti indici di gradimento, anche ottima critica.