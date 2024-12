Consiglio Puglia: ok al bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025

BARI - Approvata a maggioranza, con 39 voti a favore ed il voto di astensione della consigliera Laricchia, la proposta di deliberazione dell’Ufficio di presidenza relativa al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2026-2027.In essa è contenuto il fabbisogno per il bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 da stanziare nel bilancio della Regione, già comunicato alla Giunta regionale per un ammontare per l’anno 2025 pari a 38 milioni 155 mila euro.A maggioranza, con l’astensione dei consiglieri di FdI, è stato approvato emendamento proposto dal consigliere Antonio Tutolo con cui, è stanziata la somma di 800 mila euro per incrementare il corrispettivo previsto per i dipendenti dei servizi di accoglienza, portierato e facchinaggio, dando seguito alla legge regionale n. 30 del 21/11/2024 di tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia.