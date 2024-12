Continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento. Pagliaro: 'Mozione per impegnare la Regione a cofinanziare emendamento D’Attis-Caroppo'

BARI - Una svolta importante per il trasporto aereo nel Salento arriva con l’emendamento, approvato in manovra di bilancio, che riconosce la continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento. La proposta, avanzata dai deputati forzisti Andrea Caroppo e Mauro D’Attis, mira a garantire condizioni economiche e qualitative uniformi per i collegamenti aerei, con tariffe agevolate per i cittadini.

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo di La Puglia Domani, ha accolto con favore questa misura, definendola un passo decisivo per colmare il divario tra l’Aeroporto di Brindisi e quello di Bari, storicamente favorito dalle politiche di gestione di Aeroporti di Puglia e dalla Regione. “Presenteremo una mozione per impegnare il Governo regionale a cofinanziare questa misura – ha dichiarato Pagliaro –. È necessario correggere un gap evidente che penalizza il nostro territorio e i cittadini del Salento.”

Pagliaro ha criticato apertamente l’atteggiamento del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, accusandolo di favoritismo verso Bari. “Fa specie che il presidente continui a parlare di pari opportunità tra gli scali pugliesi quando i numeri raccontano un’altra storia: 10 milioni di passeggeri a Bari, 3,7 milioni a Brindisi, 170mila a Foggia. Non c’è equilibrio, e questo squilibrio pesa sui salentini in termini di costi e accessibilità.”

La continuità territoriale, secondo Pagliaro, non è solo una questione di mobilità, ma di giustizia sociale ed equità territoriale. Garantire tariffe agevolate per i voli da e per Brindisi significa offrire pari opportunità ai cittadini di spostarsi sul territorio nazionale e comunitario. “Oggi i voli da Brindisi sono sensibilmente più costosi rispetto a quelli da Bari – ha sottolineato Pagliaro –. Non possiamo più tollerare un rapporto così sbilanciato, che penalizza una delle aree più strategiche della Puglia.”

Pagliaro ha poi ricordato l’audizione del presidente Vasile in Commissione Trasporti del Consiglio regionale, avvenuta il 17 gennaio scorso dopo numerosi solleciti. “Nonostante le nostre richieste, il presidente continua a ignorare la realtà dei fatti. È necessario un cambio di passo.”

Concludendo, il consigliere ha ribadito l’urgenza di un intervento concreto da parte della Regione: “Il Governo nazionale ha fatto la sua parte, ora tocca alla Regione Emiliano dimostrare lo stesso impegno, cofinanziando questa misura e approvando la mozione a sostegno dell’emendamento Caroppo-D’Attis. Solo così potremo garantire un futuro più equo per i trasporti aerei nel Salento.”