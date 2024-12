Incendio in un appartamento a San Vito dei Normanni: uomo soccorso dai vigili del fuoco

SAN VITO DEI NORMANNI - Paura a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme, localizzate nella camera da letto, hanno reso necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per soccorrere un uomo presente nell’abitazione.

I soccorritori hanno tratto in salvo l’uomo, che è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118. Fortunatamente, le sue condizioni sono state giudicate buone, e non si registrano conseguenze gravi per la sua salute.

Grazie alla rapida azione dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi ad altre stanze o abitazioni vicine. Al momento, non si segnalano danni strutturali significativi oltre alla stanza interessata.

Le autorità stanno lavorando per accertare le cause del rogo, mentre la comunità locale tira un sospiro di sollievo per l’esito fortunatamente non tragico dell’incidente.