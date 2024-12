Controllo straordinario a Lecce: arrestato giovane con hashish

LECCE - Nei giorni scorsi, le forze di polizia della provincia di Lecce, su disposizione del Questore, hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio, focalizzandosi sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti e ai reati predatori. Durante le operazioni, sono stati effettuati numerosi posti di controllo e identificazioni, con i seguenti risultati:

970 persone identificate;

315 veicoli controllati;

95 persone monitorate, già sottoposte a obblighi.

Inseguimento e Arresto di un Giovane Spacciatore

Nel corso della serata di venerdì, gli agenti delle volanti, mentre eseguivano il controllo in una via del centro di Lecce, hanno notato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno iniziato a comportarsi in maniera sospetta, accelerando il passo e dividendo le proprie strade nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti hanno deciso di inseguirli a piedi, riuscendo a fermare uno dei due.

Il giovane, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è rifugiato all'interno di un condominio, per poi uscire rapidamente da un secondo portone e dirigersi verso un’attività commerciale. Lì, si è nascosto nel bagno, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

Sequestro di Hashish e Arresto del 21enne

Durante il controllo, il ragazzo, un 21enne originario di un comune dell’hinterland leccese, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 47,57 grammi di sostanza solida di colore marrone, verosimilmente hashish, che ha tentato di disfarsi gettandolo nel lavandino. Ulteriori quattro involucri, contenenti 20,41 grammi di hashish, sono stati trovati nella biancheria intima del giovane.

A seguito di quanto emerso in flagranza di reato, è stata estesa la perquisizione al domicilio del ragazzo, che tuttavia ha dato esito negativo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Arresto e Provvedimenti Giudiziari

Al termine degli accertamenti, il 21enne è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari. Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale, è stato anche sottoposto al Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno a Lecce per tre anni.

Si precisa che i provvedimenti adottati in fase investigativa non implicano alcuna responsabilità dei soggetti indagati, e le informazioni relative al procedimento penale sono fornite nel rispetto dei diritti della persona coinvolta e della presunzione di innocenza.