PD Puglia: 'Un impegno concreto per i giovani pugliesi'

Come Giovani Democratici Puglia - prosegue la nota -, riconosciamo l'importanza di questa iniziativa, che offre un sostegno concreto a circa 24.000 famiglie pugliesi, permettendo agli studenti di proseguire il loro percorso formativo senza l'ostacolo delle difficoltà economiche. L'investimento complessivo di circa 107 milioni di euro, derivante dal programma Puglia FESR FSE+2021-2027, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal PNRR e dal FIS, testimonia la volontà di investire sul futuro dei giovani e, di conseguenza, sul futuro della nostra regione.



Il Segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, ha definito questo risultato "un segnale forte e chiaro: l'istruzione è una priorità per la nostra Regione". Noi Giovani Democratici condividiamo questa visione: il diritto allo studio non è solo un obiettivo politico, ma un principio fondamentale per garantire equità e mobilità sociale.



Questo risultato si inserisce in un contesto nazionale in cui il Partito Democratico ha sempre sostenuto politiche a favore del diritto allo studio. Recentemente, il PD ha presentato proposte nella legge di bilancio per valorizzare l'istruzione, cancellare i tagli previsti e sostenere il diritto allo studio con misure concrete per famiglie e studenti.



Inoltre, i Giovani Democratici in diverse regioni, hanno avanzato proposte di legge per riformare il diritto allo studio, affrontando temi come l'abbattimento dei costi della formazione, l'istituzione di borse di studio e la promozione di un welfare studentesco.



In Puglia, questo traguardo conferma l'impegno del Partito Democratico e dei Giovani Democratici nel promuovere politiche che garantiscano a tutti l'accesso all'istruzione, indipendentemente dalle condizioni economiche. Continueremo a sostenere e promuovere iniziative che rafforzino il diritto allo studio, consapevoli che un sistema educativo inclusivo e accessibile è la base per costruire una generazione responsabile e capace di affrontare le sfide future.

BARI - Nella nostra regione si è raggiunti un traguardo significativo nel garantire il diritto allo studio, assicurando la copertura totale delle borse di studio per gli studenti meritevoli. Questo risultato, frutto dell'impegno dell'Assessore Sebastiano Leo e dell'amministrazione regionale, rappresenta un passo fondamentale verso un sistema educativo più equo e inclusivo. Lo affermano in una nota i