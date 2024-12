Coppa Italia: Milan ‘passeggia’ sul Sassuolo

Ac Milan





Nella ripresa il tecnico Fonseca dà vita ad un ampio turnover, dando spazio anche al terzo portiere Torriani, col Diavolo che vede esultare anche Calabria e Abraham per il definitivo 6-0. Per il Milan, appuntamento a venerdì sera, per l'anticipo di campionato contro l'Atalanta, per cercare la scalata all'Europa che conta.

PIERO CHIMENTI - Finisce 6-1 la partita di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo. Un Sassuolo arrendevole, non oppone minima resistenza ai rossoneri che già nel primo tempo si impone per 4-0, con Chukwueze che in stato di grazia realizza una doppietta, prima di tapin in su respinta del palo e poi su una conclusione sul secondo palo.