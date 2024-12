'Keep Calm & Sestre', parte da Bari la campagna nazionale sul benessere femminile

Team Sestre: da sinistra Sonia Elicio, Sabrina e Silvia Fiorentino, Gloria Elicio

Il 6 dicembre, in occasione della celebrazione di San Nicola, la startup pugliese Sestre lancia da Bari la campagna nazionale "Keep Calm & Sestre", con un evento dedicato alla mindfulness e alla serenità. Per trasformare il Natale in un momento di consapevolezza e cura personale per le donne.





BARI – Natale può rivelarsi un periodo impegnativo per molte donne, spesso alle prese con un carico mentale e fisico significativo che può metterne a dura prova la serenità, ma anche la salute *.





Proprio per questo, la startup pugliese Sestre – specializzata nella produzione di integratori nutraceutici per la fertilità e le disfunzioni ormonali ispirati alla Dieta Mediterranea – lancia dalla Puglia la campagna nazionale "Keep Calm & Sestre" che mira a trasformare le festività natalizie in un’occasione di consapevolezza e benessere. Con il messaggio "Prenditi cura di te: Inspira, Espira. Al tuo benessere ci pensa Sestre", la campagna parte da Bari il prossimo 6 dicembre, in occasione della celebrazione di San Nicola.





"Vogliamo sensibilizzare le donne sull’importanza di ascoltare il proprio corpo e mettere il benessere al centro. – spiegano Sabrina Fiorentino e Sonia Elicio, due delle fondatrici di Sestre – Attraverso la respirazione, simbolo di calma e forza interiore, desideriamo offrire uno strumento semplice, ma potente, per affrontare anche i momenti più impegnativi".





L’evento di lancio, che si terrà all’alba della celebrazione di San Nicola, è pensato per invitare le partecipanti ad un momento di pausa e riflessione in uno dei luoghi più suggestivi della città: la Muraglia di Bari. Il centro storico si animerà con un flash mob alle prime luci del giorno, simbolo di risveglio e quiete, durante il quale saranno distribuite ai passanti palline di Natale antistress personalizzate con il mantra “Inspira, Espira” e piccole guide pratiche per esercizi di respirazione. Il flash mob culminerà in sessioni di meditazione collettiva guidate da esperti di mindfulness sulla Muraglia, a cadenza di ogni 15 minuti dalle 6:45 alle 7:15.





Il percorso di benessere promosso da Sestre proseguirà il 20 dicembre con l’evento "Sestre Eccellenze: Innovazione e Ricerca per la Salute Femminile" ad Alberobello: una giornata dedicata alla ricerca scientifica durante la quale verranno presentati i nuovi progetti di ricerca, i nuovi membri del Comitato Scientifico e premiati i Science Ambassador 2024. Tra gli ospiti il Dr. Francesco De Seta del Dipartimento Ostetricia e Ginecologia Irccs dell’Università San Raffaele di Milano; Filomena Corbo, Professoressa Associata del SSD CHIM/10 Chimica degli alimenti e membro del Comitato Scientifico di Sestre; il Direttore della Struttura Speciale “Coordinamento Health Marketplace” presso AReS, Felice Ungaro.

Una campagna che vive anche online. Il messaggio di "Keep Calm & Sestre" continuerà a vivere online per tutto il mese, attraverso contenuti pensati per i social e le piattaforme digitali di Meta, TikTok, YouTube e Spotify, che racconteranno il carico mentale delle donne durante le festività e offriranno soluzioni pratiche per ridurre lo stress. Video teaser, spot e un jingle originale saranno affiancati da campagne ADV e dal coinvolgimento di influencer per amplificare il messaggio e creare una community consapevole.





* Lo "stress natalizio": effetti sulle donne. Secondo dati recenti[1], il 48% delle donne dichiara di sentirsi stressata durante le festività, al punto da riscontrare ripercussioni sul ciclo mestruale: il 15% riferisce ritardi e il 17% addirittura salti del ciclo. Lo stress può inoltre intensificare crampi e dolori mestruali, come evidenziato da 3 donne su 10.

Gli effetti dello stress non si fermano al ciclo mestruale: per il 60% delle donne con infertilità, le festività aumentano il rischio di disagio psicologico, mentre il 76% di coloro che convivono con l’endometriosi riferisce un impatto significativo sulla stabilità emotiva e psicologica.

Ansia e depressione, con un incremento rispettivamente del 60% e del 40%, rappresentano ulteriori sfide che molte donne affrontano in questo periodo.

In occasione del lancio della Campagna, Sestre farà una donazione a favore di "Lena Bhavana", il monastero Buddhista Theravada in costruzione ad Acquaviva delle Fonti (Bari). Il progetto promuove ritiri di meditazione gratuiti con maestri internazionali e prevede la riforestazione di 55 ettari, oltre alla creazione di un centro per l'educazione in natura e la cura. Con questa iniziativa, Sestre ribadisce il suo impegno per sostenibilità, benessere e solidarietà.