Crolla un edificio disabitato a Squinzano: nessuna persona coinvolta

SQUINZANO - Nella notte tra venerdì e sabato, un edificio disabitato è crollato a Squinzano, un comune in provincia di Lecce. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

L'intervento dei vigili del fuoco

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di verifica. Grazie al supporto delle unità cinofile, è stato possibile escludere la presenza di persone sotto le macerie. Le squadre di soccorso hanno lavorato con grande tempestività e professionalità per garantire la sicurezza dell’area.

Sicurezza garantita per le abitazioni vicine

I vigili del fuoco hanno assicurato che la sicurezza delle abitazioni circostanti è stata verificata e non ci sono stati rischi per i residenti nelle vicinanze dell’edificio crollato. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono concluse poco fa, e al momento non si segnalano ulteriori criticità.