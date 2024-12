Ultimo appuntamento della rassegna al Cineporto di Bari con First Reformed di Paul Schrader

La Mediateca Regionale Pugliese e l'Apulia Film Commission chiudono la rassegna “Dalla Mediateca… un autunno Rosso shocking!” con un appuntamento imperdibile: la proiezione del film First Reformed (2017) di Paul Schrader, in programma domani, martedì 17 dicembre, alle 20:30 presso il Cineporto di Bari (Fiera del Levante, ingresso Monumentale).

Un capolavoro moderno con Ethan Hawke e Amanda Seyfried

First Reformed è un’opera potente e profonda, che vede protagonisti Ethan Hawke e Amanda Seyfried, accompagnati da Cedric Kyles, Victoria Hill, Philip Ettinger e Michael Gasto. Il film sarà introdotto da Domenico Saracino, caporedattore della rivista Uzak, che guiderà il pubblico in un viaggio tra le complesse tematiche esistenziali e ambientali che il film affronta.

Il film: fede, tormento e ambiente

Paul Schrader, sceneggiatore di capolavori come Taxi Driver, firma con First Reformed un’opera che mescola introspezione psicologica e critica sociale. Il film ruota intorno alla figura del reverendo Toller, interpretato da Ethan Hawke, un pastore che si trova ad affrontare una profonda crisi di fede e senso di colpa, aggravata dalla perdita del figlio in Iraq.

Ritiratosi in una piccola chiesa riformata, Toller si imbatte in una giovane coppia di militanti ambientalisti. Michael, il marito di Mary (Amanda Seyfried), è sopraffatto dall'angoscia di mettere al mondo un figlio in un pianeta devastato dall'avidità delle multinazionali. La disperazione di Michael si intreccia con i tormenti del pastore, portandolo a considerare scelte drammatiche e simboliche per affrontare le ingiustizie del mondo.

Un’apice del cinema contemporaneo

Considerato una delle opere più mature e visionarie di Schrader, il film incarna il concetto di immagine-tempo elaborato dal filosofo Gilles Deleuze, diventando un punto di riferimento per il cinema contemporaneo. First Reformed esplora i confini tra fede, ecologia, moralità e le contraddizioni del potere, regalando una visione intensa e disturbante.

Informazioni utili

Quando: Martedì 17 dicembre, ore 20:30

Martedì 17 dicembre, ore 20:30 Dove: Cineporto di Bari, Fiera del Levante (ingresso Monumentale)

Cineporto di Bari, Fiera del Levante (ingresso Monumentale) Ingresso libero

Con First Reformed si conclude una rassegna che ha saputo proporre opere capaci di stimolare riflessioni profonde, confermando il ruolo centrale della Mediateca Regionale Pugliese e dell’Apulia Film Commission nella promozione della cultura cinematografica.