'1 Natale tutto per te': al via la prima edizione degli appuntamenti natalizi del Municipio 1

BARI - Il Natale a Bari si arricchisce di una nuova iniziativa pensata per coinvolgere tutta la famiglia. Martedì 17 dicembre, alle ore 11, nella sala Giunta di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della rassegna “1 Natale tutto per te. Appuntamenti natalizi per tutta la famiglia”, organizzata dal Comune di Bari - Municipio 1, in collaborazione con Puglia Culture.

L’incontro vedrà la partecipazione di Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari, Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1, e Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.

Una rassegna per celebrare le festività insieme

Il programma della manifestazione, che si terrà dal 26 dicembre al 6 gennaio, prevede una serie di eventi dedicati a grandi e piccini, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità durante le festività natalizie.

La rassegna promette di offrire un’ampia gamma di appuntamenti: spettacoli, laboratori creativi, animazioni per bambini e momenti di intrattenimento per tutte le età. Ogni attività sarà un’occasione per riunire famiglie e cittadini, portando il calore e la magia del Natale nei quartieri del Municipio 1.

Un impegno congiunto per la cultura e la comunità

L’evento rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Comune di Bari e del Municipio 1 per promuovere la cultura e rendere accessibili iniziative di qualità. Grazie alla collaborazione con Puglia Culture, realtà impegnata nella valorizzazione artistica e culturale del territorio, si punta a realizzare un calendario ricco di proposte che possano coinvolgere attivamente tutta la cittadinanza.

La conferenza stampa del 17 dicembre sarà l’occasione per svelare nel dettaglio il programma completo degli eventi e per sottolineare l’importanza di questa nuova iniziativa nel panorama natalizio della città.

Appuntamento, quindi, a martedì 17 dicembre, ore 11, nella sala Giunta di Palazzo di Città.