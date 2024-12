Diluvio Universale? Per l’AI vi salvate a Montesardo

“L’altitudine innanzitutto, 184 metri sul livello del mare, è l’elemento caratterizzante”.



E poi?



“La tipologia delle case: i nostri antenati sono stati intelligenti, hanno costruito abitazioni con muraglie molto spesse, che danno stabilità e resistenza. Ma non basta, c’è anche un altro fattore…”.



Quale?



“Le cisterne. Quasi ogni casa ne ha una che raccoglie le acque. Anche se molte purtroppo sono state tombate o trasformate in pozzi neri”.



Ce ne sono ancora?



“Certamente influisce anche il clima particolare con i venti che impediscono la concentrazione di nuvole”.



Strabone sosteneva che il Salento galleggia sui corsi d’acqua…



“E' così. Il sottosuolo è ricco di cavità, la falda assorbe velocemente anche grandi quantità di acqua”.



E allora: tutti a Montesardo se si mette male?



“Speriamo che non accada mai!”.



E pure noi...

- “Santa Barbara no durmire/ ca tre nùvele visciu vanire, / una de acqua, una de vientu, / una ca porta lu maletiempu”, (invocazione a Santa Barbara in previsione di un temporale, molto diffusa in Terra d’Otranto).E poi c’è chi, davanti alle terribili immagini dell’Emilia Romagna, la Liguria, la Toscana, la Valencia (Spagna) invase dall’acqua, tremando di paura, interroga l’AI (Intelligenza Artificiale).Come le principesse allo specchio nelle favole di ieri.Dove ci salviamo in caso di Diluvio Universale? Quale potrebbe essere la nostra Arca di Noè?E noto che l’algoritmo immagazzina una montagna di dati: li elabora, li confronta, li analizza, li intreccia, li mette in relazione e comparazione. E alla fine dà il suo responso, come l'Oracolo di Delfi.Nel caso in esame, un paese della Puglia meridionale, Lecce, sud Salento dal nobile passato: Montesardo, l’Ananduso messapico, il romano Mons Arduus., post-medievale Napoli Piccolo. Sarà anche per questo che un sacco di forestieri provenienti da Parigi a Bruxelles, ultimamente, ci prendono casa?Senza perder tempo chiediamo lumi a Vincenzo “Enzo” Melcarne, che vi è nato ("Sono appassionato del mio paese" premette), ma vive e lavora a Losanna: è capo reparto tecnico in una grande azienda metalmeccanica.