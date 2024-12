Turismo 2025: crescita dai mercati asiatici e tendenze emergenti

credits: TTG

LECCE - Il 2025 si preannuncia ricco di sorprese per il turismo. I mercati incoming con potenziale di crescita per l'Italia includono India, Cina, Giappone e Corea del Sud. Recenti dati mostrano un forte aumento dei flussi turistici da questi paesi, grazie a una maggiore accessibilità dei voli e a una crescente curiosità per la cultura e la gastronomia italiana.Il continente asiatico si sta avvicinando con sempre maggiore interesse alle destinazioni italiane. L'interesse degli indiani per l'Italia sta crescendo rapidamente, in particolare per esperienze di lusso, turismo culturale e shopping. I turisti indiani sono spesso attratti da itinerari personalizzati e da mete iconiche come Roma, Venezia e Firenze. Anche il turismo cinese sta mostrando segnali di ripresa con la riapertura post-pandemia.I cinesi cercano esperienze di lusso e opportunità di shopping con brand italiani, oltre a visitare città d'arte e partecipare a tour organizzati. I giapponesi, invece, apprezzano il patrimonio artistico italiano, la gastronomia e la moda, preferendo viaggi ben organizzati e dedicando tempo alla visita di città d'arte e borghi storici. La popolarità dell'Italia cresce anche tra i turisti sudcoreani, attratti da produzioni cinematografiche e televisive che mettono in risalto il Belpaese. La cucina italiana e le città romantiche come Venezia sono particolarmente apprezzate.Questi dati si intrecciano con le tendenze turistiche, in particolare quella delle film destinations, ovvero il turismo legato ai luoghi in cui sono stati girati film e serie TV. In Puglia, come in altre regioni d'Italia, i set cinematografici di produzioni internazionali stanno attirando l'attenzione dei visitatori. La regione sta diventando sempre più una meta ambita per i cinefili, grazie alla sua architettura storica e ai paesaggi spettacolari che fanno da sfondo a film di fama mondiale.Un altro aspetto importante è il turismo di lunga durata. Il cosiddetto long staying sta guadagnando popolarità, soprattutto tra coloro che cercano un equilibrio tra lavoro e svago. In città come Lecce, Bari e Brindisi, si stanno sviluppando strutture adatte ai nomadi digitali, con spazi di coworking e offerte per soggiorni prolungati. Questa tendenza è destinata a crescere nei prossimi anni, con un turismo che valorizza la qualità della vita e il contatto con la cultura locale.E parlando di Puglia, il 2025 si preannuncia come un anno in cui questa regione potrebbe emergere come una delle destinazioni turistiche più dinamiche, capace di rispondere ai nuovi trend globali. Sostenibilità, esperienze autentiche, benessere e turismo gastronomico sono solo alcune delle aree in cui la regione si distingue, rendendola una meta ideale per il turismo internazionale, in particolare per i mercati emergenti. (Federico Aversa)