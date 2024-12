Uzbekistan, grande interesse per la cultura pugliese

FOGGIA - La cultura e l'enogastronomia pugliese arrivano nel lontano Uzbekistan. In occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, infatti, l'associazione Samarkanda, presieduta da Giuseppe Bortone e da Aliya Kurbankulova, hanno organizzato nel rinomato ristorante italiano in Tashkent “Nobile”, per conto dell'Ambasciata Italiana, una serata dedicata alla cucina italiana nel mondo.Gli chef hanno portato con sé una reinterpretazione di piatti tradizionali italiani (tra cui le apprezzatissime orecchiette pugliesi) e hanno incantato gli ospiti con una cena che ha unito i sapori dell'Italia rurale con l'eleganza della cucina contemporanea, accompagnati da eccellenti vini della cantina Sartori.Il saluto di Agostino Pinna, Ambasciatore d'Italia a Tashkent e la premiazione agli chef hanno completato la 'missione' italiana in Uzbekistan.Tra gli ospiti, ministri uzbeki, ambasciatori del corpo diplomatico in Uzbekistan ed altri esponenti di rilievo del mondo culturale ed economico del Paese, come pittori di primissimo livello come Bobur Ismailov ed una famosa critica d’arte.L'intento è stato quello di rafforzare i legami tra i due Paesi, attraverso l'enogastronomia ed il dialogo interculturale.L'associazione Samarkanda intende continuare il percorso di interscambio, iniziato ad agosto 2023 ad Orsara di Puglia e al museo internazionale di Macal del pittore Andreas Luthi. L’associazione prossimamente promuoverà una sfilata di alta moda uzbeka in Puglia, con i costumi e vestiti tradizionali uzbeki , che si integrano nel mondo occidentale, oltre a numerosi altri eventi.