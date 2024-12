Donald Trump è la Persona dell’Anno 2024 per il Time

NEW YORK – Il Time ha scelto Donald Trump come Persona dell’Anno 2024, riconoscendo il magnate e leader politico come il protagonista indiscusso dell'anno. "La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana", scrive il celebre magazine, sottolineando l’impatto straordinario del tycoon sulla politica statunitense e globale.

Trump, che si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio 2025 per il suo secondo mandato da Presidente degli Stati Uniti, ha superato una concorrenza di alto profilo, tra cui Kamala Harris, sua avversaria nelle ultime elezioni, ed Elon Musk, già Persona dell’Anno nel 2021. La motivazione del Time celebra "un ritorno in scena di proporzioni storiche, un riallineamento politico generazionale e un cambiamento della forma stessa della presidenza e del ruolo dell'America nel mondo".

Un precedente nel 2016

Non è la prima volta che Trump riceve questo riconoscimento: nel 2016, il Time lo nominò Persona dell’Anno dopo la vittoria su Hillary Clinton. Allora, la sua elezione segnò un punto di svolta nella politica americana. Otto anni dopo, Trump torna sotto i riflettori per un altro exploit politico che ha ribaltato ogni previsione.

La rinascita politica di Trump

Il Time ripercorre le tappe della straordinaria ascesa politica di Trump. Dopo la sconfitta del 2020 contro Joe Biden, il primo mandato del tycoon si era concluso “in disgrazia, con i tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni culminati nell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021”. Eppure, Trump non ha mai rinunciato al suo ruolo di figura centrale nel panorama politico americano.

Quando ha annunciato la candidatura nel 2022, Trump era un leader sotto pressione, con diverse indagini penali in corso e l’appoggio di pochi esponenti del Partito Repubblicano. Tuttavia, nel giro di un anno, l'ex presidente ha ribaltato la situazione: nel 2023, si è assicurato una delle primarie più rapide e decisive nella storia del partito.

Durante la campagna elettorale, Trump è diventato il primo ex presidente condannato per un crimine, affrontando numerose difficoltà personali e politiche. A luglio 2024, ha rischiato la vita durante un comizio in Pennsylvania, quando un attentatore mancò il suo bersaglio per meno di un centimetro.

Il trionfo elettorale

Il 5 novembre 2024, Trump ha vinto le elezioni con un margine storico: ha conquistato tutti e sette gli Swing States, diventando il primo repubblicano a vincere il voto popolare in due decenni. Questo risultato ha sigillato il suo ritorno al vertice e consolidato il suo ruolo come figura trasformativa nella politica americana.

Un’icona controversa

La scelta del Time, come sempre, non manca di suscitare dibattito. Il riconoscimento non implica un giudizio positivo, ma sottolinea l’influenza esercitata da Trump sul corso degli eventi globali. Che si tratti di sostenitori o critici, il magnate newyorkese continua a polarizzare l’opinione pubblica, ridefinendo i confini della politica americana e internazionale.

Con il secondo mandato alle porte, il Time sembra anticipare che l'impatto di Trump sarà ancora al centro della storia americana per gli anni a venire.