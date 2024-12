Guerra ai radar: fleximan 41enne italiano prende a martellate un autovelox in Svizzera

A permettere l’identificazione dell’autore sono stati accertamenti di polizia. In base alla ricostruzione, il 41enne, dopo essere stato immortalato dall’apparecchiatura ad una velocità eccessiva, ha danneggiato il radar con un martello. Apparecchiatura che ha riportato danni quantificabili in circa 3’000 euro.





Le ipotesi di reato nei suoi confronti, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” sono di grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, impedimento di atti dell’autorità, inattitudine alla guida, danneggiamento e guida senza autorizzazione.

MOLENO, SVIZZERA - Un 41enne italiano residente in Valle di Blenio è l’autore del danneggiamento a un autovelox semi stazionario avvenuto lo scorso 8 dicembre a Moleno, in Svizzera. La polizia ha dato notizia giovedì che l’uomo è stato fermato a Biasca mercoledì da agenti della cantonale. Si trovava a bordo di una vettura, nonostante su di lui pendesse un divieto di circolazione in Svizzera.