Donne anziane vittime di violenza: la Uilp punta a una rete sociale nel territorio

BARI - Se ne parla poco, ma anche le donne anziane possono essere vittime di violenza. Ed è una violenza subdola, perché tocca la sfera economica e quindi la capacità di gestire la propria vita.

Se ne è parlato a Bari, nella sede dell’ADA odv, col convegno, organizzato dalla UIL Pensionati Puglia, dal tema “Donne Invisibili: La violenza sulle donne anziane, un fenomeno sottostimato. C'è sempre tempo per rinascere”, un incontro con l’obiettivo di sensibilizzare e combattere la violenza sulle donne anziane, spesso ignorata e sottovalutata.

Non a caso, si è sviluppato un dialogo a più voci con le associazioni del territorio e col Comune di Bari, per creare una rete sociale ed affrontare insieme questa grave problematica, purtroppo invisibile, perché non si hanno dati statistici certi sull’effettiva dimensione della violenza sulle donne anziane, anche a causa della paura e della vergogna delle vittime a denunciare i compagni di una vita e a dover stravolgere in età avanzata la propria esistenza.

Elisabetta Vaccarella, assessora al Welfare del Comune di Bari, ha evidenziato l’importanza di iniziative come queste, per costruire una rete di sostegno e protezione che possa supportare le donne anziane vittime di violenza. “La violenza non ha età - ha dichiarato - e nessuna donna dovrebbe sentirsi sola o impotente davanti a situazioni di abuso e maltrattamenti".

Tiziana Carella, segretaria generale della UIL Pensionati Puglia, ha sostenuto: "La violenza sulle donne anziane è un dramma che deve essere affrontato con urgenza. Noi, come sindacato dei pensionati, offriamo da sempre supporto a tutte le donne che soffrono in silenzio, porgendo loro un aiuto concreto, anche attraverso lo sportello di ascolto e assistenza che abbiamo attivato in collaborazione con il Comune di Bari. Ogni donna ha il diritto di rinascere, di ritrovare la speranza e la dignità, indipendentemente dall'età. C’è sempre tempo per rinascere. La UILP di Puglia è con le donne anziane, per combattere insieme ogni forma di violenza, abuso e disuguaglianza".

Attraverso lo sportello sociale di ascolto e assistenza, infatti, la UIL Pensionati Puglia si impegna concretamente per garantire alle donne anziane un supporto diretto, creando una rete di sostegno che possa contrastare ogni forma di violenza e restituire loro dignità e speranza.

Livia Piersanti, segretaria nazionale della UIL Pensionati, ha evidenziato il tema della violenza economica "che sulle donne anziane è una realtà troppo spesso sottovalutata, ma altrettanto devastante. Molte di loro sono costrette a vivere in condizioni di dipendenza economica, che le rende vulnerabili ad abusi fisici, psicologici e finanziari. La UILP nazionale, insieme al Coordinamento Pari Opportunità, sta lavorando per portare avanti iniziative a livello nazionale e territoriale, che sensibilizzino e supportino le donne anziane vittime di violenza sotto ogni forma".