“Ballando con le stelle – Telethon” si conferma l’evento dell’anno

LUCERA(FG) - Quasi mille persone domenica sera hanno affollato il palazzetto dello sport per assistere al grande show, quattro ore ininterrotte di performance.

Protagoniste assolute le 15 Stelle, personaggi noti della provincia di Foggia, tra cui il sindaco di Biccari, imprenditori, medici, insegnanti, titolari di attività commerciali, impiegati, artisti, e i maestri di ballo professionisti che li hanno preparati e accompagnati in pista con scenografie sorprendenti.

La vincitrice della nona edizione, sia secondo la giuria popolare che quella social, è la squadra Bianca formata da Valeria Dori con Erminda Iliceto e Rebecca De Marco, Daniela Di Gioia con Linda Rinaldi e Sofia Sena, Cira Monaco con Salvatore Longo, Italia Tozzi con Giacomo Siesto. Assente la stella Francesca Catapano, sostituita dalla coppia Roberta e Valeria Chiarella.

Applausi anche per le altre due squadre, che hanno conquistato gli spettatori con esibizioni originali. La Rossa era composta da Agostino Di Cio con Giulia Biondi, Veronica Delle Donne e Ludovico Testa con Daniela Bognani, Mario Prencipe con Elena Ciavotta, Tiziano Pilla con Simona Lombreglia, Mafalda De Nicola con Lidia Curcelli e Martina Laboragine. La squadra Verde ha visto ballare Antonio Beatrice con Filomena Agriesti, Alessandra Colasanto e Giangi De Masi con Claudio Russo, Annalisa Tedeschi con Luca Biondi, Antonio Lionetti con Sara Erika Diurno, Antonietta Corvino con Delio Buoncristiano.

Enorme la soddisfazione di Biagio Russo, referente Telethon per Lucera e responsabile del Comitato organizzatore: “Ancora una volta abbiamo fatto centro perché è venuta tanta gente. Lo spettacolo è stato ancora più bello degli anni precedenti e abbiamo ricevuto tanti complimenti. Lo ripeto sempre: la gente di Lucera è molto generosa. Non sappiamo come andrà quest'anno, ci sono tante altre iniziative in programma, e anche perché nel 2023 abbiamo raggiunto un record eccezionale, tuttavia siamo ottimisti”.

Felici del successo della manifestazione sono il maestro Raffaele Ferrante, che da nove edizioni dirige tutto il settore ballo, e il direttore artistico dell’evento, Carlo Ventola.

La serata è stata condotta con brio da Vittoria Favilla e Martina Bloise in continuo dialogo con il pubblico e la giuria composta dal notaio Liana Benincaso, presidente dell’Aido, Lucia Zoppicante, giudice nazionale e internazionale di danza sportiva, Tonio De Maio, vicepresidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Lembo, presidente dell’Unitre, e Antonio Colatruglio, presidente dell’Avis.

Le sfide tra le squadre sono state inframmezzate dalle esibizioni delle scuole di ballo e associazioni sportive Ballet School, Danzarte, Energy Accademia della danza, Ginnastica artistica Lucera, Ginnastica ritmica Luceria, Lucy Dance e Ritmica One Beat.

Quest’anno, oltre al tango della “Stella per una notte” Maria Finizio che ha ballato con Ferrante, in pista sono scese anche 25 studentesse delle scuole superiori della città guidate dalla maestra Maria Simona Gentile che ne ha lodato l’entusiasmo e l’impegno profuso.

Le iniziative pro Telethon sono promosse dal Centro Sportivo Casanova e patrocinate dal Comune di Lucera, in collaborazione con numerose associazioni cittadine: Aido, Palestra Energy, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Circolo Unione, Servizio emergenza radio - Radio club “Cavalli”, Colorificio Meridionale, Terra Nostra, This is Art, Gioielleria Stella, Unitre, L’altro mio figlio onlus, Avis, Oleificio Olì, Miky Sport e Noi Noi, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo economico.