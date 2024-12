È la notte più bella di Thiago Motta alla Juve: i bianconeri battono il Manchester City 2-0 e si rilanciano in Champions League

Juventus fb

TORINO - La Juventus di Thiago Motta vive una serata da sogno allo Stadium, superando 2-0 il Manchester City di Pep Guardiola. La vittoria non solo interrompe un mese difficile per i bianconeri, ma li rilancia in classifica, riportandoli a soli due punti dalle magnifiche otto. Per il City, invece, la crisi sembra non avere fine: è la settima sconfitta nelle ultime dieci gare ufficiali.

Le formazioni iniziali

L'ultimo provino è andato male per Cambiaso, costretto a dare forfait per i fastidi alla caviglia. Thiago Motta si affida quindi a Savona e Danilo per completare il pacchetto arretrato con Kalulu e Gatti, a protezione di Di Gregorio. In mezzo al campo Locatelli e Thuram formano una coppia solida, mentre sulla trequarti Yildiz, Conceição e Koopmeiners supportano l’unica punta Vlahovic.

Guardiola deve fare i conti con una difesa ridotta all’osso, schierando il giovane Lewis a sinistra insieme ai veterani Walker, Dias e Gvardiol. In mezzo al campo Gundogan prende le redini, supportato da De Bruyne e Bernardo Silva, mentre Doku e Grealish affiancano Haaland in attacco. Kovacic e Foden, non al meglio, partono dalla panchina.

Primo tempo equilibrato

Come da copione, è il Manchester City a dominare il possesso palla, che supera il 70%. Tuttavia, è la Juventus a creare la prima vera occasione al 20': Yildiz controlla, rientra sul destro e sfiora il palo con un tiro che fa trattenere il fiato allo Stadium. La squadra di Thiago Motta si mostra compatta, chiudendo gli spazi al tiki-taka degli inglesi.

Nel finale del primo tempo, il City costruisce l’occasione più nitida: un passaggio geniale di De Bruyne manda Haaland a tu per tu con Di Gregorio, ma il portiere bianconero è straordinario nell’uscire e neutralizzare il tentativo del norvegese. La Juve risponde subito con un’azione in velocità, conclusa dal destro centrale di Danilo, facilmente bloccato da Ederson.

La ripresa: il colpo di Vlahovic e il raddoppio di McKennie

Nessun cambio all’intervallo, ma è la Juventus a rompere l’equilibrio al primo affondo. Dopo un’azione insistita, un colpo di testa di Vlahovic, complice un errore di Ederson, porta avanti i bianconeri. Lo Stadium esplode di gioia per il quarto gol stagionale in Champions del serbo, sempre più decisivo.

Il Manchester City prova a reagire, ma la difesa bianconera erige un muro invalicabile. I tentativi di Doku, Lewis e Bernardo Silva vengono bloccati, e quando Gundogan prova il tiro a giro, è Di Gregorio a compiere un intervento spettacolare, deviando sotto l’incrocio.

Thiago Motta legge bene la partita e inserisce Weah e McKennie, due mosse che si rivelano decisive. Al 71', Danilo avvia un contropiede perfetto: i due americani si trovano a meraviglia, con McKennie che sigla il raddoppio con un destro preciso. Guardiola prova a pescare dalla panchina, inserendo Savinho e Nunes, ma l’inerzia della gara non cambia.

Una vittoria dal peso specifico enorme

Dopo due minuti di recupero, il triplice fischio sancisce una vittoria fondamentale per la Juventus, che ritrova morale e punti preziosi in Champions League. Thiago Motta può finalmente esultare per una serata perfetta, frutto di compattezza e cinismo.

Per il Manchester City, invece, il momento nero continua. La prossima sfida a Parigi contro un PSG in crisi si preannuncia decisiva per le ambizioni europee di Guardiola. Ma questa notte appartiene alla Juve e ai suoi tifosi, che possono tornare a sognare in grande.