Emergenza universitaria: assemblea pubblica FLC Cgil a Bari per discutere il futuro del sistema accademico

BARI - Un'importante assemblea pubblica regionale si terrà domani, mercoledì 11 dicembre, presso l’Università di Bari, per affrontare le criticità che stanno investendo il sistema universitario italiano, con particolare attenzione agli atenei del Sud. L’incontro, organizzato da FLC CGIL Puglia, insieme a diverse associazioni di dottorandi, ricercatori e studenti, avrà luogo nell’aula delle lauree del Dipartimento di Giurisprudenza di Palazzo del Prete, al primo piano, a partire dalle ore 15:30.

Un sistema accademico in crisi

Il sistema universitario italiano, già fragile, è ora a rischio di una profonda regressione. Tra i temi principali che verranno analizzati nell’assemblea emergono:

Tagli ai fondi di funzionamento , che colpiranno in modo più severo gli atenei meridionali.

, che colpiranno in modo più severo gli atenei meridionali. Precarietà della ricerca accademica , aggravata dai finanziamenti temporanei del PNRR, che, con la loro scadenza nel 2026, potrebbero causare un’espulsione massiva di ricercatori.

, aggravata dai finanziamenti temporanei del PNRR, che, con la loro scadenza nel 2026, potrebbero causare un’espulsione massiva di ricercatori. Riforma del preruolo , che rischia di prolungare ulteriormente la precarietà per giovani studiosi.

, che rischia di prolungare ulteriormente la precarietà per giovani studiosi. Concorrenza delle università telematiche alle statali, con un forte sostegno politico a favore delle prime.

alle statali, con un forte sostegno politico a favore delle prime. Blocco del turnover e retribuzioni insufficienti per il personale accademico, tra cui docenti, ricercatori e tecnici-amministrativi.

I protagonisti dell’evento

Dopo il saluto introduttivo di Gigia Bucci, segretaria regionale della CGIL Puglia, interverranno:

Luca Scacchi e Claudio Musicò , responsabili nazionali del Forum della docenza universitaria e della Struttura di Settore della FLC CGIL.

e , responsabili nazionali del Forum della docenza universitaria e della Struttura di Settore della FLC CGIL. Stella Laforgia , docente di diritto del lavoro all’Università di Bari.

, docente di diritto del lavoro all’Università di Bari. Umberto Marzo per l’ADI (Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca).

per l’ADI (Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca). Giuseppe Naglieri per ARTED (Associazione dei Ricercatori a tempo determinato).

per ARTED (Associazione dei Ricercatori a tempo determinato). Annachiara Serio, rappresentante della Rete della Conoscenza Puglia.

A coordinare l’assemblea sarà Ezio Falco, segretario generale della FLC CGIL Puglia.

Un momento di confronto e proposta

L’assemblea sarà accessibile anche da remoto, attraverso il link meet.google.com/upf-wwcd-vka. Sarà un’occasione per discutere temi cruciali, ispirati al rapporto “Il piano inclinato”, pubblicato recentemente dalla FLC CGIL, che analizza le sfide del sistema universitario italiano, con un focus sulle università profit e telematiche.

Verso un’università inclusiva e qualificata

L’incontro mira a unire voci e prospettive diverse per delineare un’idea alternativa e più inclusiva di università pubblica, capace di garantire qualità e sostenibilità. In un contesto di crescente precarietà e di politiche sfavorevoli al sistema accademico statale, l’assemblea rappresenta un momento di riflessione collettiva e organizzazione del dissenso per riaffermare il ruolo cruciale dell’università pubblica come motore di progresso sociale e culturale.