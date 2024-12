Lecce, infortunio per Antonino Gallo: out fino a gennaio 2025

FRANCESCO LOIACONO - Brutta notizia per il Lecce e il suo allenatore Marco Giampaolo: il difensore Antonino Gallo, 24 anni, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante la partita contro la Juventus, terminata 1-1 al “Via del Mare” nella quattordicesima giornata di Serie A.

L'infortunio ha impedito al giocatore di scendere in campo nella successiva gara persa per 4-1 contro la Roma all’Olimpico e lo terrà fuori anche per le prossime sfide dei salentini. I tempi di recupero stimati indicano un possibile rientro tra la metà e la fine di gennaio 2025.

Un’assenza pesante per il Lecce

Lo stop di Gallo rappresenta un serio problema per il Lecce, che lotta per la salvezza in una stagione combattuta. Finora il difensore si era rivelato uno dei pilastri della retroguardia giallorossa, distinguendosi per solidità e prestazioni di alto livello.

Le parole di Marco Giampaolo

Il tecnico Marco Giampaolo, chiamato ora a trovare soluzioni alternative, dovrà gestire l’assenza di uno dei suoi uomini migliori in un momento cruciale della stagione. La squadra sarà costretta a rivedere l'assetto difensivo, cercando di mantenere equilibrio e compattezza in vista delle prossime sfide.

Il percorso di recupero

Per Gallo, il focus sarà ora sul recupero. La lesione muscolare richiede tempi adeguati per evitare ricadute e garantire un ritorno al massimo della forma. Lo staff medico del Lecce seguirà attentamente il calciatore, con l'obiettivo di riportarlo in campo nei primi mesi del 2025.

La corsa per la salvezza

Con l’infortunio di Gallo, il Lecce si trova a dover affrontare una sfida ancora più difficile nella sua corsa per rimanere in Serie A. L’assenza del difensore, insieme alle difficoltà di un calendario fitto, renderà indispensabile per i salentini mettere in campo prestazioni solide e sfruttare al meglio le risorse a disposizione.