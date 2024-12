'Extralberghiero, come operare nella legalità', incontro in programma domani al chiostro dei Carmelitani a Nardò

- Conversazioni sull’extralberghiero è il tema dell’incontro in programma domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 18 al chiostro dei Carmelitani. Si parlerà di Codice Identificativo Nazionale (associato ad ogni struttura ricettiva) e di normative di sicurezza, che consentono agli operatori del settore turistico di operare nella legalità. Un’occasione molto utile per chiarire dubbi e per approfondire le regole che riguardano l’operatività delle strutture dell’extralberghiero (affittacamere, B&B, case vacanza, ostelli, ecc.). È una iniziativa dell’assessorato al Turismo.