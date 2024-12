Il Festival Dixieland continua a Trani con il 'Dixieland Jubilee' nel cartellone Le Vie del Natale 2024

TRANI - Il trascinante Festival Dixieland continua a incantare il pubblico di Trani, con una nuova edizione delle "Swingin' Dixie Nights" che fa parte del cartellone di Le Vie del Natale 2024. Sabato 14 dicembre, la Apulia Dixie Swing Band renderà omaggio alla musica dixie con il concerto “Dixieland Jubilee”, il secondo appuntamento del festival che, dalle 21.00, porterà l’atmosfera unica del Dixieland e dello swing al Palazzo delle Arti Beltrani.

Quest’anno, il festival, organizzato da Palazzo delle Arti Beltrani e l’Associazione delle Arti, con la collaborazione di Visit Trani e il contributo della Città di Trani, trasforma le strade e le piazze del centro cittadino in un affascinante jazz club all’aperto. Fino al 4 gennaio, l’Apulia Dixie Swing Band regalerà ai cittadini e ai turisti un'esperienza musicale immersiva, mescolando i ritmi coinvolgenti del jazz tradizionale di New Orleans con l'atmosfera natalizia.

Il concerto “Dixieland Jubilee” si terrà prima in versione itinerante per le vie di Trani con una Marchin' Band dalle 19.00 alle 20.00, e successivamente si trasferirà nel cuore del Palazzo delle Arti Beltrani per il concerto vero e proprio dalle 21.00. Il repertorio della band include brani divertenti e coinvolgenti che spaziano dai classici del Dixieland e del ragtime a pezzi natalizi americani, passando per il jazz e lo swing di artisti come Louis Armstrong, Duke Ellington e Fats Waller, fino ai nostrani Lelio Luttazzi e Fred Buscaglione.

La formazione dell'Apulia Dixie Swing Band è composta da alcuni dei migliori musicisti pugliesi, tra cui il trombettista Mino Lacirignola, il chitarrista e banjoista Vincenzo Cristallo, il trombonista Franco Angiulo, il bassista tuba Doni Antonelli e il crooner Lello Scazzariello. Molti di loro hanno suonato in prestigiose big band italiane e internazionali, collaborando con leggende del jazz come Tony Scott, Dizzy Gillespie e Chet Baker.

Il programma del Festival Dixieland proseguirà con altri appuntamenti imperdibili: il 21 dicembre con “Ritmi del Delta”, il 28 dicembre con “Dixie in the City”, e il 4 gennaio con “Brass & Jazz: il Suono di New Orleans”. Ogni concerto promette di immergere il pubblico in un viaggio musicale ricco di energia, divertimento e passione per il jazz.

I biglietti per ogni evento (a 15 euro con posto numerato) sono acquistabili presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare il numero 0883 50 00 44.

Il Festival Dixieland si inserisce nel programma delle Vie del Natale di Trani, che animerà il centro storico e altri luoghi iconici della città fino al 6 gennaio 2025 con spettacoli, eventi e attività per tutte le età, offrendo l’occasione perfetta per vivere la magia del Natale in un contesto culturale e musicale senza pari.

Per informazioni dettagliate sul festival e gli altri eventi natalizi, è possibile visitare il sito ufficiale o consultare la brochure delle iniziative di Palazzo delle Arti Beltrani.