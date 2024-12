Firmate le ordinanze natalizie: divieti per fuochi d’artificio, somministrazione di bevande in vetro e Dj set all’aperto

BARI - L’amministrazione comunale di Bari ha emanato nuove ordinanze in vista delle festività natalizie, rafforzando le norme già esistenti per garantire la sicurezza e il decoro urbano durante il periodo festivo. Le disposizioni, in linea con la circolare della Prefettura di Bari del 5 dicembre 2024, mirano a prevenire rischi legati a comportamenti irresponsabili e all’uso improprio di prodotti pirotecnici.

Le Principali Misure Adottate

Divieti di Musica negli Spazi Esterni

Durante le giornate più critiche (23, 24 e 31 dicembre, fino all’alba del 1° gennaio), è vietata la diffusione di musica all’esterno di esercizi pubblici, salvo specifiche autorizzazioni. Tuttavia, è consentita musica dal vivo in modalità acustica, purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

Stop a Bevande in Vetro e Commercio Itinerante

Non sarà possibile somministrare bevande in bottiglie o contenitori di vetro, né vendere tali prodotti tramite distributori automatici. Inoltre, sono vietate attività commerciali itineranti non autorizzate.

Norme contro i Fuochi d’Artificio

Le ordinanze regolano rigorosamente la vendita e l’uso dei fuochi d’artificio:

Vendita vietata per articoli pirotecnici delle categorie F2 e F3, oltre che per tutti i prodotti con effetti di scoppio, crepitanti o fischianti. Divieto di utilizzo di fuochi d’artificio in spazi pubblici e privati non autorizzati, specialmente durante la notte di Capodanno. Tutele per i minori: vietata la vendita di fuochi pirotecnici ai minori di 14 anni (categoria F1) e ai minori di 18 anni (categorie F2 e F3).

Sanzioni e Controlli

Le violazioni alle ordinanze comporteranno sanzioni amministrative tra €25 e €500, oltre a possibili ripercussioni penali in base alle leggi vigenti. Le Forze dell’Ordine potranno inoltre procedere al sequestro di articoli pirotecnici illegali.

Obiettivi e Motivazioni

Queste misure sono state introdotte per rispondere a problematiche ricorrenti durante il periodo festivo:

Tutela della sicurezza urbana contro episodi di vandalismo e comportamenti pericolosi.

contro episodi di vandalismo e comportamenti pericolosi. Protezione dell’incolumità pubblica , soprattutto per i minori e gli animali, spesso vittime indirette dei danni provocati da botti e petardi.

, soprattutto per i minori e gli animali, spesso vittime indirette dei danni provocati da botti e petardi. Riduzione dell’inquinamento ambientale, con particolare riferimento alle polveri sottili PM10 prodotte dai fuochi d’artificio.

Informazioni Utili

I cittadini sono invitati a rispettare le nuove regole per garantire festività serene e sicure per tutti. Per ulteriori dettagli e segnalazioni è possibile contattare il Corpo di Polizia Locale di Bari.