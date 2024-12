Fondi di Coesione per la Bat: Trinitapoli ripropone interventi per 1,43 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana Sostenibile

TRINITAPOLI - L’Amministrazione comunale di Trinitapoli, guidata dal sindaco Francesco di Feo, rilancia il progetto di Rigenerazione Urbana Sostenibile, già avviato nel 2017, proponendo interventi per un valore complessivo di 1.430.000 euro. L’obiettivo è rendere la città più inclusiva e sostenibile, aggiornando le proposte in base alle nuove esigenze emerse negli ultimi anni.

Un percorso avviato nel 2017

Il progetto trova le sue radici nella partecipazione al Bando Regionale del 2017, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 650/2017, per la selezione delle Aree Urbane nell’ambito del POR FESR-FSE 2014/2020. All’epoca, Trinitapoli, in collaborazione con i Comuni di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, si posizionò al 59° posto in graduatoria, ottenendo un finanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro per i tre Comuni.

Per Trinitapoli, in particolare, erano stati previsti interventi per 1,43 milioni di euro, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 18 dicembre 2017 e inseriti nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU).

Nuovi fondi dal Patto per la Coesione

Grazie all’Accordo di Coesione della Regione Puglia, firmato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Michele Emiliano, sono stati sbloccati finanziamenti per un totale di 6,288 miliardi di euro, destinati a circa 470 progetti strategici in tutta la regione. Tra questi, rientrano gli interventi proposti dall’Amministrazione di Feo per Trinitapoli.

Gli interventi previsti

L’Amministrazione ha deciso di dare continuità al piano approvato nel 2017, aggiornandolo alle esigenze attuali. Gli interventi riguarderanno:

La riqualificazione di spazi urbani degradati;

Il miglioramento dell’accessibilità e della vivibilità degli spazi pubblici;

La creazione di infrastrutture verdi e sostenibili;

L’inclusione di soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale.

Un impegno per il futuro della città

“La nostra proposta si inserisce in un quadro strategico ampio, volto a rendere Trinitapoli una città più moderna, sostenibile e inclusiva,” ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo. Gli interventi mirano a rispondere alle sfide attuali, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo uno sviluppo urbanistico che sia in linea con i principi di sostenibilità ambientale e coesione sociale.