'Giovani in Biblioteca', il 12 dicembre l’undicesimo incontro sul tema 'Stare bene insieme agli altri'

BARI - Il 12 dicembre 2024 alle ore 16.00 nella “Teca del Mediterraneo” Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia è previsto l’undicesimo appuntamento del progetto C6?.! Le 6 C, un ciclo di 30 incontri che si svolgono nei prossimi diciotto mesi, in cui i destinatari e protagonisti sono i giovani dai 18 ai 25 anni.Nel Palazzo del Consiglio in via Gentile n. 52 a Bari, il momento di approfondimento e dialogo sul tema "Stare bene insieme agli altri" viene introdotto da Anna Vita Perrone, dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, e da Pietro Fontanesi, Presidente Università SSML di Bari “Bona Sforza”.Le relatrici sono Lorita Tinelli, Presidente del CeSAP (Centro Studi Abusi Psicologici), psicologa clinica e criminologa, e Mara Scatigno, avvocato penalista.Durante l’incontro viene dato risalto alle modalità per vivere relazioni interpersonali equilibrate e sane, imparando a riconoscere i segnali di allarme che potrebbero creare presupposti per “incastrare” le persone in relazioni tossiche e disfunzionali.È previsto un laboratorio didattico sul libro “Gaslighting. Storie di ordinaria follia”, di Mara Scatigno e Lorita Tinelli, CSA Editrice, 2023.L’incontro ospita l’intervento musicale del pianista e divulgatore musicale Mario Margiotta.Il pomeriggio si conclude con un’occasione di socializzazione: una degustazione gratuita delle tipicità del territorio locale.La partecipazione a ogni singolo evento è gratuita, previa iscrizione sul sito da effettuarsi per motivi organizzativi entro 3 giorni prima ogni appuntamento.La “Teca del Mediterraneo” osserva per l’occasione un orario di apertura prolungato, fino alle ore 20.00 in accordo con il claim del Dipartimento delle Politiche Giovanili «Siamo aperti per darvi più spazio». La “Teca del Mediterraneo” diventa pertanto un luogo di dialogo, di incontro e di conoscenza. Per incentivare il prestito dei libri da leggere sono messi a disposizione percorsi bibliografici selezionati dal personale bibliotecario, vengono allestite vetrine fisiche di pubblicazioni sulle tematiche di interesse ed è possibile iscriversi ai corsi di information literacy.Raccolta di storie vere sulla manipolazione psicologica narrate dalle vittime. Esistono individui dotati di straordinarie abilità manipolatorie, capaci di premeditare una condotta complessa nei minimi dettagli. Alcuni hanno un profilo di personalità molto inquietante, orientato in senso freddamente criminale: si tratta dei candidati ideali per la commissione di un femminicidio. Altri, non meno pericolosi, ricorrono alle arti mistificatorie per annientare la personalità della vittima: si tratta di subdoli manipolatori dediti a commettere i più efferati omicidi dell'anima. Questo libro, che si pone come naturale proseguimento del testo "Gaslighting. La più subdola tecnica di manipolazione psicologica", offre una prospettiva ulteriore sulla fenomenologia manipolatoria. Attraverso la narrazione di storie vere, le autrici cercano di rendere chiari e intellegibili i meccanismi sottili ma potenti utilizzati da individui insospettabili e in contesti imprevedibili per instaurare stati di sudditanza psicologica.Sul sito è possibile visionare tutte le attività del progetto.