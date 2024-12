Fondi FSC per la Puglia: Perrini sottolinea il lavoro del Governo Meloni

BARI - "È semplice: i fondi FSC, che per la Puglia ammontano a 6 miliardi di euro, sono il frutto di un attento lavoro svolto in questi due anni dal Governo Meloni e dall’ex ministro Raffaele Fitto." Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia, Renato Perrini, risponde alle polemiche sollevate dal centrosinistra riguardo ai fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Perrini, con fermezza, sottolinea che l’attribuzione di meriti non spettanti è un tentativo di distorcere la realtà, in particolare in relazione alla provincia di Taranto.Il politico di FdI afferma che il Partito Democratico, pur gestendo la Regione Puglia da oltre 20 anni, non può vantare alcun merito sui fondi che ora sono destinati alla Puglia. "Spiace dover constatare – ha detto Perrini – che in provincia di Taranto il Pd si prenda la briga di attribuirsi meriti che non ha sui Fondi FSC. Sarebbe meglio che spiegasse ai cittadini perché la sanità tarantina è allo sbando e continua ad essere trattata come la ‘Cenerentola’ della sanità pugliese."Perrini evidenzia poi il cambiamento avvenuto sotto il governo di Giorgia Meloni, con un approccio molto più responsabile nella gestione delle risorse pubbliche. "È finita l'epoca delle erogazioni a pioggia, dove le Regioni ricevevano fondi e li spendevano in modo discrezionale", ha sottolineato. "Ora il Governo è attento a come si spendono i soldi e vuole essere protagonista di un reale sviluppo, anche per la nostra Puglia."Infine, Perrini fa un appello all’unità, chiedendo che le forze politiche collaborino per il riscatto della provincia di Taranto: "Unite le forze per contribuire al rilancio della terra ionica. Le divisioni e la faziosità non aiutano il nostro territorio, che ha bisogno di unità per affrontare le sue sfide e costruire un futuro migliore."