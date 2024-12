Orsara pettole per nonne e nonni del borgo, Natale tra gusto e solidarietà

ORSARA DI PUGLIA – Ha il sapore della solidarietà e delle pettole, tipica leccornìa natalizia, l’inaugurazione degli eventi del Natale a Orsara di Puglia. Domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 13, un gruppo di volontari porterà le pettole, casa per casa, ai 75 over 90enni di Orsara di Puglia e agli anziani che vivono da soli.L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, si chiama “Social Pettola”, è organizzata da Wild Cult nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale di Orsara di Puglia in collaborazione con il mondo associativo orsarese. Alla distribuzione delle pettole, parteciperanno anche volontari e ragazze e ragazzi dell’Info Point comunale.“È un pretesto per regalare qualcosa di buono e, soprattutto, una coccola e un po’ di affetto a chi ne ha più bisogno”, dichiara il sindaco Mario Simonelli. Le pettole sono uno dei cibi tipici di questo periodo. In diverse parti della Puglia sono note anche come “pizze fritte”. Sono imperfette, ognuna con una forma diversa, ma tutte sono calde e gustose. L’8 dicembre di Orsara di Puglia proseguirà, poi, nel pomeriggio: alle ore 17, su Corso della Vittoria ci sarà l’apertura ufficiale dei Mercatini di Natale.Sulla via principale del borgo, sempre alle ore 17, apriranno gli stand enogastronomici e prenderà il via lo spettacolo musicale itinerante di una street band. L’accensione dell’albero di Natale è fissata per le ore 17.45 e, a seguire, per la gioia di grandi e piccini arriveranno Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi, con una vera e propria parata di mascotte.