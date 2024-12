Forza Italia: “Contro il bilancio di Emiliano, nessuna idea per la Puglia”

BARI - Forza Italia boccia senza appello il bilancio presentato dalla Giunta Emiliano. In una nota congiunta, i consiglieri regionali del gruppo di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Giuseppe Tupputi spiegano le ragioni del voto contrario, puntando il dito contro un documento finanziario definito “privo di scelte politiche significative”.

“Forza Italia ha due solidi e incontrovertibili motivi per votare contro il bilancio della Giunta Emiliano”, dichiarano i consiglieri. “Il primo è che per noi è estremamente difficile trovare punti di contatto programmatici con la maggioranza che guida la Regione; il secondo è che questo documento finanziario è privo di scelte politiche in grado non solo di dare una connotazione ideologica e valoriale alle varie misure, ma anche di affrontare una sola grande questione che interroga il legislatore regionale”.

“Grandi assenti i giovani e le famiglie”

Forza Italia critica aspramente l’assenza di interventi a sostegno delle nuove generazioni, evidenziando come i giovani siano “i grandi assenti” di questo bilancio.

“Questa è una cosa vergognosa”, sottolineano i consiglieri, aggiungendo che il documento ignora anche misure in favore delle famiglie e una riorganizzazione seria della sanità regionale.

Tari e rifiuti: “Nessuna idea concreta”

Un altro punto nevralgico riguarda la gestione dei rifiuti e le tasse collegate: “Sui rifiuti nemmeno un’idea, eppure oggi in Puglia si paga la Tari più alta d’Italia”, denunciano i consiglieri.

Secondo il gruppo di Forza Italia, molte questioni restano irrisolte e trascurate, diventando problemi ormai “incancreniti” nel tempo.

Un voto “convintamente contrario”

Per tutte queste ragioni, il gruppo di Forza Italia conclude che “il nostro voto non può che essere convintamente contrario”. La nota evidenzia non solo la distanza programmatica dalla maggioranza guidata da Michele Emiliano, ma anche la mancanza di risposte concrete per affrontare le sfide più urgenti della regione.

Un'opposizione netta, dunque, che punta a mettere in luce le carenze di un bilancio che, secondo Forza Italia, non offre idee né soluzioni per il futuro della Puglia.