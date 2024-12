Arte, 'Dipinti sul mare': mostra personale di Silvio Paradiso

BARI - Il 26 gennaio 2024 alle ore 18 inaugura presso Torre Pelosa, storica torre medievale del quartiere Torre a Mare di Bari, la mostra "DIPINTI SUL MARE", esposizione personale dell'artista barese Silvio Paradiso. La rassegna presenta 20 opere che celebrano la bellezza senza tempo del mare pugliese, tra paesaggi mozzafiato, scorci marini e spiagge reinterpretate con lo sguardo sensibile e personale dell'artista.

L'accesso alla mostra sarà libero e gratuito fino al 3 gennaio 2025, offrendo ai visitatori un lungo periodo per immergersi nell’universo pittorico di Paradiso.

Un artista tra tecnica e ispirazione

Silvio Paradiso, diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bari, ha iniziato il suo percorso artistico con una tesi dedicata al ritratto popolare. Ha proseguito la sua formazione alla Scuola di Nudo di Roma e studiato la tecnica dell’acquerello a Cordoba con il maestro Camilo Huescar.

Artista poliedrico, Paradiso spazia con abilità tra acquerello, olio su tela, acrilici, smalti e gessetti su manto stradale, dimostrando una padronanza di media e tecniche differenti. La sua più grande musa è la natura, elemento che lo ha spinto a realizzare performance live lungo le coste pugliesi.

Fin da ragazzo, Silvio si è avvicinato alla street art con il gruppo SCA (Soggetti Culturalmente Autonomi) e, parallelamente, ha tratto ispirazione dai grandi maestri del Rinascimento e dell’Impressionismo come Caravaggio, Mantegna, Raffaello, Rubens, Van Gogh e Toulouse-Lautrec, lavorando in passato anche come copista su commissione.

La sua carriera vanta numerose esposizioni personali, sia in Italia che all’estero:

Mamaluna Soul Beach , Mola di Bari (2021)

, Mola di Bari (2021) Palazzo della Provincia , Bari (2019)

, Bari (2019) Castello Angioino , Mola di Bari (2019)

, Mola di Bari (2019) Zeppi’s Gallery , La Valletta, Malta (2018)

, La Valletta, Malta (2018) Galerie Eliane Poggi , Grenoble, Francia (2017)

, Grenoble, Francia (2017) Hotel de Ville, Gap, Francia (2015)

L’artista è inoltre conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro come madonnaro e artista di strada, avendo calcato piazze in Italia, USA, Francia, Olanda, Germania, Israele, Malta, Colombia e Nuova Zelanda.

Una serata speciale

Durante l’inaugurazione del 26 gennaio 2024 alle ore 18, Silvio Paradiso sarà presente per accogliere i visitatori e condividere il percorso che ha portato alla creazione delle opere esposte. La serata sarà accompagnata dal dj set del produttore musicale barese Pierpaolo Effe e riserverà ai presenti una piacevole sorpresa al piano superiore della torre.

Informazioni utili

Luogo : Torre Pelosa, Torre a Mare, Bari

: Torre Pelosa, Torre a Mare, Bari Periodo : Dal 26 gennaio 2024 al 3 gennaio 2025

: Dal 26 gennaio 2024 al 3 gennaio 2025 Ingresso : Libero e gratuito

: Libero e gratuito Inaugurazione: 26 gennaio 2024, ore 18

Per ulteriori dettagli:

Sito web : www.silvioparadisoartista.com

: www.silvioparadisoartista.com Facebook : Silvio Paradiso

: Silvio Paradiso Instagram: @Silvio.Paradiso

Un’esposizione da non perdere, che celebra la bellezza del mare pugliese attraverso lo sguardo e il talento di un artista capace di catturare la luce, i colori e l’anima di una terra senza tempo.