Francesco Passiatore è il nuovo allenatore del Taranto in Serie C: contratto fino al 2026

FRANCESCO LOIACONO - Francesco Passiatore, 53 anni, è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Taranto, squadra militante nel Girone C di Serie C. L’allenatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, subentrando a Michele Cazzarò, che ha rassegnato le dimissioni.

La decisione è stata presa dal presidente dimissionario Massimo Giove, dopo che Maurizio Bisignano, tecnico dell’Under 15, aveva guidato temporaneamente la squadra nella partita persa per 0-2 contro il Giugliano allo stadio “Iacovone”, valida per la ventesima giornata di campionato.

Un ritorno a Taranto

Passiatore non è nuovo sulla panchina del Taranto: aveva già allenato la squadra nella stagione 2009-2010 in Serie C, riuscendo a conquistare la salvezza. Nel corso della sua carriera, il tecnico vanta esperienze con diverse squadre, tra cui Monopoli, Delta Rovigo, Mezzolara, Roccella, Milano City, Sava, Manduria, Bisceglie e Sancataldese.

Un debutto cruciale

Il debutto di Passiatore è fissato per domenica 5 gennaio 2025 alle ore 15, nella sfida in trasferta contro il Latina allo stadio “Francioni”. Una gara decisiva per il Taranto, attualmente ultimo in classifica con soli 3 punti. La squadra pugliese ha urgente bisogno di una vittoria per iniziare a risalire la graduatoria e dare una svolta alla stagione.