Mattia Bellucci al via nell’ATP di Canberra: sfida con grandi nomi del tennis internazionale

FRANCESCO LOIACONO - Mattia Bellucci sarà tra i protagonisti dell’ATP di Canberra, in Australia, un torneo che si disputerà dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. La competizione vedrà la partecipazione di tennisti di spicco provenienti da diverse nazioni, rendendo il torneo un banco di prova significativo per Bellucci e gli altri atleti.

Un torneo di alto livello

Tra i partecipanti figurano giocatori di talento come lo spagnolo Martin Landaluce, il francese Hugo Gaston, l’argentino Facundo Diaz Acosta, il bosniaco Damir Dzumhur e il giapponese Taro Daniel. La lista dei contendenti include anche l’indiano Sumit Nagal, il britannico Jacob Fearnley, il tedesco Dominik Koepfer, gli americani Christopher Eubanks e Aleksandar Kovacevic, oltre al francese Harold Mayot, al belga Raphael Collignon e al portoghese Jaime Faria.

Altri nomi da tenere d’occhio sono il colombiano Daniel Elahi Galan, il francese Luca Van Assche, il ceco Vit Kopriva, l’americano Mackenzie McDonald, il giapponese Yosuke Watanuki e il croato Duje Ajdukovic.

Obiettivi e preparazione per il 2025

Per Bellucci, il torneo di Canberra rappresenta un’occasione fondamentale per confrontarsi con avversari di alto livello e misurare il proprio stato di forma in vista della nuova stagione. L’obiettivo sarà ottenere risultati importanti che possano dargli fiducia e slancio per i prossimi tornei del 2025.