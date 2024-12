Fratelli d’Italia: cordoglio per la scomparsa dell’on. Giacinto Urso

ROMA - Fratelli d’Italia esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Giacinto Urso, figura di spicco della politica salentina e nazionale.“A nome mio personale e della dirigenza di Fratelli d’Italia – dichiara l’onorevole Saverio Congedo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecce – esprimo profonda tristezza per la perdita dell’onorevole Urso, parlamentare della Democrazia Cristiana per ben cinque legislature, sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione e presidente della Provincia di Lecce. Il Salento perde un politico illuminato, un amministratore capace e trasparente, una mente lucida e lungimirante che ha dedicato la sua vita al servizio della sua amata Terra”.Giacinto Urso lascia un vuoto non solo come uomo delle istituzioni, stimato per la sua capacità di dialogo privo di preconcetti ideologici, ma anche come persona per bene, gentile e disponibile.“Alla famiglia dell’onorevole Urso – conclude Congedo – va la vicinanza e l’affetto di tutta la comunità di Fratelli d’Italia. La sua figura mancherà profondamente al Salento e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.