Allerta meteo: previste piogge e temporali in Puglia il 15 dicembre 2024

BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico valida per la giornata di domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 08:00 e per le successive 12 ore, riguardante la Puglia Centrale Adriatica.

Le previsioni meteo

Sono attese precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, ma che potrebbero risultare puntualmente moderati in alcune aree, in particolare: