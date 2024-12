'Futsal Women’s European Champions': le fontane di Bari illuminate di verde per sostenere la squadra di Bitonto

BARI - Dalla serata di mercoledì 18 dicembre a quella di sabato 21 dicembre le fontane di piazza Moro e piazza Cesare Battisti si illumineranno di verde per omaggiare la squadra di calcio a 5 femminile del Bitonto, impegnata in questi giorni a Bari per rappresentare l’Italia nelle fasi finali della Futsal Women’s European Champions. Il verde, infatti, richiama i colori sociali della squadra, il verde e il nero.Le gare di qualificazione si disputeranno nel Palaflorio di Japigia da stasera, a partire dalle ore 17, fino a sabato 21 dicembre. All’edizione 2024 della Futsal Women’s European Champions partecipano sei nazioni: Italia (Paese ospitante), Francia, Germania, Olanda, Polonia e Ungheria, delegazioni tutte vincitrici dei rispettivi campionati nazionali. L’Italia sarà appunto rappresentata dall’Unione sportiva dilettantistica Bitonto Calcio a 5, una tra le squadre più forti del mondo che nel 2024 ha vinto il suo secondo scudetto consecutivo e la Supercoppa italiana.Il torneo prevede sei partite eliminatorie con due gironi (bianco e rosso in omaggio alla città di Bari): sabato si giocheranno le ultime gare, con la finalissima in programma alle ore 18.“La Futsal Women’s European Champions è un grande evento sportivo di importanza internazionale - ha dichiarato l’assessore Pietro Petruzzelli -. Siamo orgogliosi di poterlo ospitare in città, facendo anche il tifo per le straordinarie leonesse di Bitonto, che hanno onorato la nostra terra conquistando tantissimi titoli prestigiosi. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è attrarre sempre più grandi appuntamenti di questa portata, che generano turismo sportivo per la città, portando a Bari atleti e staff da tutto il mondo”.