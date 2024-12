Gatto ferito gravemente a Ostuni: colpito da un fucile a piombini da un’auto in corsa

OSTUNI - Un atto di inaudita crudeltà scuote la comunità di Ostuni, in provincia di Brindisi. Un gatto è stato gravemente ferito al cranio questo pomeriggio, colpito da un fucile a piombini mentre si trovava sul marciapiede. A denunciare l’episodio sui social è stata Laura Greco, assessore alla tutela degli animali del Comune di Ostuni e veterinaria, che ha espresso tutta la sua indignazione per il vile gesto.

L’aggressione è avvenuta in contrada Santa Caterina, alla periferia della città. Secondo quanto riportato, il gatto è stato colpito a distanza ravvicinata in pieno volto, perdendo un occhio e rischiando di perdere anche l’altro. I pallini si sono conficcati nella zona del cranio e in una zampa, causando una frattura e danni devastanti alla vista. L’animale è ora ricoverato in una clinica veterinaria di Ostuni, dove resta in condizioni critiche e con prognosi riservata.

“La vigliaccheria di chi si nasconde dietro un’arma è immensa. Ancora più immensa e inspiegabile è quando il bersaglio di quella violenza è un animale indifeso, innocente, che si trova lì per puro caso”, ha scritto Greco nel suo post.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato e della polizia locale, che hanno raccolto testimonianze di alcune residenti e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. “Questo gesto vile non è passato inosservato. Sono certa che il responsabile verrà identificato e punito come merita”, ha aggiunto l’assessore.

L’episodio ha suscitato un’ondata di indignazione nella comunità locale e sui social. Greco ha concluso il suo messaggio con parole cariche di amarezza: “Non ci sono parole adeguate per descrivere un gesto tanto spregevole. Solo amarezza, rabbia e un profondo senso di rammarico per l’umanità”.

Le autorità proseguono le indagini per identificare il colpevole e assicurarlo alla giustizia, nella speranza che questo grave atto non resti impunito.