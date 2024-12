Ginosa e Marina di Ginosa si preparano a vivere 'Il Natale delle Meraviglie'

GINOSA - Ginosa e Marina di Ginosa si preparano a vivere un Natale coi fiocchi con il ricco programma de "Il Natale delle Meraviglie", una serie di eventi e attività per grandi e piccini, che coloreranno le vie, le piazze e i luoghi identitari della città per tutte le festività.Musica, tradizioni e magia per tutti i gusti, grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale e Associazioni locali che ha portato a questo ricchissimo calendario. Tante iniziative all’insegna dello spirito natalizio, ma anche della condivisione, della solidarietà, dell’inclusione e del divertimento, in particolare per i più piccoli e le loro famiglie.Ad esso, inoltre, si aggiunge il cartellone “A Teatro - La Scena dei Ragazzi’’ a cura di Comune di Ginosa e Puglia Culture. Sette spettacoli per accendere l'immaginazione di tutti i bambini e le famiglie di Ginosa e Marina di Ginosa. Dal 14 dicembre al 6 gennaio, ogni spettacolo è un biglietto per un mondo dove l'impossibile diventa possibile. Da Pulcinella in cerca dell'elisir di giovinezza a un allegro furgone pieno di clown. Il calendario completo al seguente link: https://www.pugliaculture.it/rassegna/ginosa-la-scena-dei-ragazzi-2024-25/ "Il Natale rappresenta un momento speciale per la nostra comunità, un’occasione per riscoprire i valori della condivisione, della solidarietà, della gioia, dello stare insieme - spiega l’Amministrazione - con il programma de Il Natale delle Meraviglie, abbiamo voluto creare un calendario ricco e variegato, capace di coinvolgere tutti.Siamo particolarmente soddisfatti e felici della grande partecipazione e dell’entusiasmo dimostrati dalle associazioni locali. Tutto è nato dal primo incontro che abbiamo tenuto con loro per discutere dei preparativi in vista delle festività natalizie. Molte di esse hanno deciso spontaneamente di unire le proprie competenze e di organizzare gli eventi insieme, dando vita a un’aggregazione e a un modello che, auspichiamo, venga replicato anche nelle prossime occasioni.Chi organizza degli eventi, specialmente in un periodo così sentito come quello natalizio, di fatto si occupa del prossimo e del territorio. Ed è ciò che stiamo facendo insieme. Un ringraziamento a tutte le associazioni per la collaborazione e all'Ufficio Cultura del Comune di Ginosa. Buone Feste!".