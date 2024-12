Giochi del Mediterraneo: avviato l’iter per la realizzazione degli impianti a valere sui fondi FSC 2021-2027

BARI - A seguito del finanziamento, per complessivi 35 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027 della Regione Puglia, di sei interventi che completano le opere infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sono partite le attività amministrative finalizzate alla realizzazione degli impianti sportivi, anche nelle more dell’approvazione della delibera Cipess prevista nel prossimo mese di gennaio.Le sei schede finanziate integrano le opere escluse dall’ultimo masterplan del commissario straordinario e permettono, quindi, di garantire la copertura finanziaria a tutti i Comuni della provincia di Taranto per gli interventi che erano stati inizialmente previsti.Durante l’incontro tenutosi in Regione la settimana scorsa, sindaci e amministratori dei Comuni di Manduria, Fragagnano, Faggiano e Avetrana hanno potuto confrontarsi con il capo di Gabinetto Giuseppe Catalano, i consiglieri del presidente della Regione Mattia Giorno e Cosimo Borraccino e il DG di Asset Elio Sannicandro, sull’iter amministrativo utile a produrre il prima possibile i cantieri necessari al completamento o alla realizzazione delle opere previste. Si tratta nello specifico del palazzetto di Manduria, degli stadi di Avetrana, Fragagnano e Faggiano e del palazzetto di Fragagnano, per un valore di 11 milioni di euro.Un iter analogo è previsto per il Comune di Taranto, con il quale presto sarà svolto un incontro, al quale sono stati riconosciuti due importanti finanziamenti per 24 milioni di euro per la palestra polifunzionale di quartiere Paolo VI e il completamento della viabilità di servizio e del parcheggio multipiano al centro nautico Torpedinieri.“Grazie all’impegno del presidente Emiliano nessun Comune è stato escluso e abbiamo potuto candidare le schede FSC per poter ottenere i finanziamenti utili a completare gli interventi previsti per i Giochi - ha dichiarato il consigliere del presidente Emiliano per l’area di Taranto, Mattia Giorno -. Insieme con Asset seguiremo l’evoluzione di progettazioni e cantieri, perché l’obiettivo della Regione è giungere il prima possibile a rendere le opere disponibili per l’uso, senza aspettare l’inizio della manifestazione sportiva internazionale nell’agosto 2026.”