Giornata della Grande Unione a Bari: la bandiera della Romania sulla facciata di Palazzo di Città

BARI - Da questa mattina è esposta, sulla facciata di Palazzo di Città, la bandiera della Repubblica di Romania in occasione della Giornata della Grande Unione, che si celebra oggi, 1° dicembre, per ricordare il processo concluso nel 1918 che portò tutte le province storiche, abitate da genti rumene, a formare un unico stato nazionale, la Grande Romania.Proprio in questi giorni, inoltre, Palazzo di Città ha messo la ex Tesoreria comunale a disposizione dei cittadini rumeni, a Bari rappresentati da un nutrito gruppo di residenti, per consentire loro di votare, la scorsa settimana, per l’elezione del presidente della Repubblica e, questo fine settimana, per la composizione del nuovo Parlamento: da ieri e fino a stasera alle ore 21 - con possibilità di prolungare l’orario per il voto fino alle 23.59 - i cittadini rumeni possono votare per i rappresentanti dell’assise legislativa.