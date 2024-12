Bari, sicurezza sui mezzi pubblici: incontro tra sindacati e Assessore Ciliento

BARI – Si è svolto oggi presso la sede regionale di via Giovanni Gentile un incontro tra una delegazione delle Segreterie Regionali di USIF, USIC, UIL Polizia e UILPA Polizia Penitenziaria e l’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, per discutere il miglioramento della sicurezza sui mezzi pubblici attraverso una convenzione con le forze dell’ordine.

Obiettivo: più agenti sui mezzi pubblici e maggiore sicurezza

La proposta, avanzata dai rappresentanti sindacali, mira a incrementare la presenza di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza sui mezzi pubblici, sia per garantire la tutela dei viaggiatori e del personale di bordo, sia per agevolare il pendolarismo degli stessi operatori del comparto sicurezza, molti dei quali utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere i luoghi di lavoro.

Un elemento centrale della discussione è stato l’introduzione della gratuità del servizio di trasporto per il personale delle forze dell’ordine, una misura già adottata in altre realtà nazionali, che rappresenterebbe un incentivo concreto per potenziare la sicurezza a bordo.

Proposta tecnologica per un intervento tempestivo

Tra le proposte avanzate, i sindacati hanno suggerito l’implementazione di strumenti tecnologici, come un’applicazione o sistemi digitali che consentano al personale di bordo (autisti e capotreni) di sapere in tempo reale se ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine a bordo del mezzo. Questo sistema permetterebbe di richiedere un intervento immediato in caso di reati o situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza.

L’impegno dell’Assessore Ciliento

L’Assessore Ciliento ha accolto positivamente le proposte, definendole meritevoli di approfondimento. Ha inoltre garantito il proprio impegno a valutare la fattibilità dell’iniziativa, considerando la sua importanza per la sicurezza dei cittadini e del personale dei trasporti.

Dichiarazioni delle sigle sindacali

I rappresentanti di USIF, USIC, UIL Polizia e UILPA Polizia Penitenziaria – rispettivamente Delcuratolo, Nuccio, Spedicato e Caporizzi – hanno espresso soddisfazione per l’apertura mostrata dall’amministrazione regionale, sottolineando la necessità di una collaborazione istituzionale per realizzare un progetto che possa diventare un modello virtuoso per tutta la nazione.