Grande successo al Petruzzelli per la decima edizione di 'BNL per Telethon all’Opera'

BARI – Una serata di grande emozione e solidarietà ha animato il prestigioso Teatro Petruzzelli, dove si è svolta la decima edizione dell’evento benefico “BNL per Telethon all’Opera”, a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L’evento, tenutosi il 19 dicembre alle ore 20:00, ha regalato al pubblico barese l’opportunità unica di assistere alla Prova Generale della “Tosca” di Giacomo Puccini, uno degli appuntamenti più attesi della stagione operistica. L’iniziativa, promossa da BNL BNP Paribas in collaborazione con la Fondazione Telethon, si è confermata un momento significativo di partecipazione e sensibilizzazione.

Gli interventi e i protagonisti della serata

Sul palco, a presentare l’evento e il suo scopo benefico, si sono alternati:

Andrea Arrigo , Direttore Amministrazione e Finanza della Fondazione Telethon,

, Direttore Amministrazione e Finanza della Fondazione Telethon, Carmela Greco , Responsabile Operatività presso BNL BNP Paribas,

, Responsabile Operatività presso BNL BNP Paribas, Gioacchino Leonetti, Brand Ambassador BNL Telethon.

Andrea Arrigo ha sottolineato l’importanza del connubio tra bellezza e solidarietà, evidenziando come la Fondazione Telethon continui a stupire per i risultati straordinari raggiunti grazie alla generosità degli italiani. Nel 2024, il bilancio della fondazione ha raggiunto un nuovo traguardo, con 70 milioni di euro raccolti, di cui 66 milioni destinati all’acquisto di farmaci e terapie per i pazienti affetti da malattie genetiche rare.

Carmela Greco, nel suo intervento, ha ringraziato il pubblico e ribadito l’impegno di BNL BNP Paribas, che in 33 anni di collaborazione con Telethon ha raccolto decine di milioni di euro, finanziando 3.000 progetti di ricerca e supportando 1.700 ricercatori.

Gioacchino Leonetti, infine, ha annunciato con orgoglio la cifra raccolta durante la serata: uno straordinario importo di 130mila euro, mostrato attraverso un assegno gigante. Ha inoltre ringraziato gli organizzatori e i partner, tra cui la Fondazione Sinfonica Petruzzelli, il Comune di Bari, la delegazione FAI Bari, Confindustria Bari-Bat, Les Amis BNP Paribas, il Circolo della Vela di Bari, e i numerosi sponsor che hanno contribuito al successo dell’evento.

Un’iniziativa solidale che si rinnova

L’evento “BNL per Telethon all’Opera” ha ancora una volta dimostrato come cultura e solidarietà possano intrecciarsi per un fine nobile. La raccolta fondi andrà a sostenere la ricerca scientifica e l’acquisto di terapie innovative per combattere le malattie genetiche rare, un impegno che rappresenta una speranza concreta per tante famiglie.

Un ringraziamento speciale al pubblico

La decima edizione di “BNL per Telethon all’Opera” si è conclusa tra gli applausi scroscianti e la soddisfazione generale per il successo dell’iniziativa. Il pubblico del Teatro Petruzzelli, con la sua partecipazione calorosa, ha dimostrato ancora una volta quanto il cuore della solidarietà batta forte, contribuendo a una causa fondamentale per il futuro della ricerca e della cura.