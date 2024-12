Locorotondo, il calendario degli eventi di dicembre 2024: tra tradizione, arte e divertimento

LOCOROTONDO – È stato pubblicato il tanto atteso calendario degli eventi per il mese di dicembre 2024 a Locorotondo, che promette di trasformare la cittadina in un luogo magico e accogliente per tutti i visitatori. Tra luminarie, mercatini, presepi, spettacoli per famiglie, concerti, mostre e laboratori, la città si prepara a vivere un mese ricco di iniziative per celebrare al meglio le festività natalizie.

Le strade di Locorotondo saranno illuminate dalle tradizionali luminarie che renderanno l'atmosfera ancora più suggestiva, con le piazze e le vie principali che ospiteranno i caratteristici mercatini di Natale, dove sarà possibile trovare idee regalo, prodotti artigianali e specialità gastronomiche tipiche del periodo. Non mancheranno i presepi, sia tradizionali che viventi, che potranno essere ammirati lungo il percorso che attraversa il centro storico.

Per le famiglie, sono previsti spettacoli teatrali, concerti e laboratori creativi, pensati per coinvolgere grandi e piccini. Le mostre d'arte e le visite guidate permetteranno di scoprire la storia e le tradizioni di Locorotondo, mentre le presentazioni di libri e eventi culturali offriranno occasioni di approfondimento per gli amanti della lettura e della cultura locale.

E per concludere l'anno in grande stile, Locorotondo festeggerà il Capodanno in piazza con un evento imperdibile, dove musica, intrattenimento e allegria accompagneranno il pubblico fino al brindisi di mezzanotte per accogliere il 2025.

Un dicembre ricco di eventi, quindi, che renderà Locorotondo una meta ideale per vivere la magia del Natale in Puglia.