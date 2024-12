Grande successo per il Corato Sound Fest

Tre serate per promuovere i talenti del territorio attraverso un contest che ha riscosso un grande successo. Si è conclusa la prima edizione del Corato Sound Fest, il contest musicale promosso dall'Assessorato alle politiche giovanili di Corato con il patrocinio di Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Bari-Bat, Gal Le Città Di Castel Del Monte ed inserito nel cartellone Incanto 2024. Tre serate in cui sul palco di piazza Sedile si sono esibiti e sfidati a suon di musica dj, band e voci soliste. I vincitori, saranno premiati la notte del 31 dicembre in concomitanza con il concerto di RAF in Piazza Cesare Battisti:

– 1° Posto: buono valido per l’acquisto di strumenti musicali/musica/attrezzature del valore di 1.000 € + trofeo di partecipazione + promozione del proprio brano su Radio Italia Anni 60;

– 2° Posto: buono valido per l’acquisto di strumenti musicali/musica/attrezzature del valore di 500 € + trofeo di partecipazione+ promozione del proprio brano su Radio Italia Anni 60;

– 3° Posto: buono valido per l’acquisto di strumenti musicali/musica/attrezzature del valore di 250 € + trofeo di partecipazione + promozione del proprio brano su Radio Italia Anni 60

“Con il Corato Sound Fest – spiega l’assessore Luisa Addario - si ritorna a promuovere musica dal vivo dei nostri solisti, dei nostri Dj, delle nostre band che da oggi fino a maggio, avranno la possibilità di esibirsi anche nei locali di Corato, per intrattenere gli ospiti e per dare valore aggiunto alle attività commerciali”

I vincitori, proclamati al termine delle tre serate sono: Morris per la categoria DJ, The Questione Marks per la

categoria Band, Rei per la categoria Voci Soliste.

La grande festa a suon di musica proseguirà il 31 dicembre in piazza Cesare Battisti con i giovani talenti del territorio e con il grande Raf, per brindare tutti insieme al nuovo anno.