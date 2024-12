Grottaglie celebra i vincitori della 45ª Mostra del Presepe

Il Premio “Il Presepe nella tradizione 2024”, del valore di 3.500 euro, è stato assegnato a Domenico Pinto per l’opera I colori della pace, le ombre della guerra. La giuria ha lodato l'articolazione compositiva e l’eleganza cromatica, con cui l'artista ha saputo mantenere l'iconografia tradizionale del presepe, veicolando un potente messaggio di pace.



Una menzione speciale è stata inoltre attribuita a Marco Petean per l’opera Sacra Famiglia in fuga per la Pace, apprezzata per l’attualità della tematica e la qualità compositiva.





Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha commentato: “La Mostra del Presepe è un evento che ogni anno celebra l’arte e la tradizione del presepe, un simbolo universale di pace. I premi assegnati sono un riconoscimento del talento e dell’impegno degli artisti che, provenienti da tutta Italia, partecipano con passione e dedizione. Siamo felici di offrire un palcoscenico che permette a questi artisti di esprimere la loro creatività e di diffondere un messaggio di speranza attraverso l’arte del presepe.”



L’Assessora alla Cultura, Turismo e Promozione della Ceramica, Raffaella Capriglia, ha dichiarato: “Con opere firmate da artisti storici, noti a livello internazionale, ma anche da giovani e nuovi talenti, la Mostra del Presepe di Grottaglie si conferma, alla sua 45ª edizione, un momento interessante di sintesi e di confronto tra le diverse espressioni artistiche, intorno al tema del presepe nella tradizione, declinato attraverso i valori cristiani, che rappresentano le nostre radici, ma anche in forma laica, in riferimento ai diritti universali di libertà, giustizia, pace, dialogo tra i popoli. Anche quest’anno, la mostra del presepe rappresenta inoltre per la comunità di Grottaglie un’occasione importante per arricchire la collezione del Museo del Presepe, situato nel Castello Episcopio, in cui sono custodite le opere vincitrici nel corso del tempo. Un invito a tutti a visitare la mostra, nella sala del Castello fino al 12 gennaio e, contestualmente, a scoprire la storia della rassegna e dell’arte presepiale attraverso le opere del Museo del Presepe. Un augurio di buon Natale a tutti, in armonia e bellezza.”



La Mostra del Presepe è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie - Ufficio Cultura, guidato dalla dott.ssa Daniela De Vincentis, e dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco avv. Ciro D’Aló - Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo, Promozione e valorizzazione della Ceramica di Grottaglie (assessore comunale dott.ssa Raffaella Capriglia). L’allestimento è stato curato dall’Infopoint Grottaglie. Infine, il Premio “Borsa di studio 2024”, dedicato ai Licei Artistici italiani con indirizzo ceramico e del valore di 1.000 euro, è stato conferito a Maya Scalabrini, studentessa del Liceo Artistico Statale di Verona, per l’opera Holy Carousel. Realizzata con il supporto dei compagni di classe Erin Morales Trias, Agata Mosetich, Nicole Coelati Rama e Giovanni Celadon, l’opera ha saputo rappresentare il Natale in modo giocoso e originale, richiamando il mondo dell’infanzia con un'eccellente realizzazione tecnica.Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha commentato: “La Mostra del Presepe è un evento che ogni anno celebra l’arte e la tradizione del presepe, un simbolo universale di pace. I premi assegnati sono un riconoscimento del talento e dell’impegno degli artisti che, provenienti da tutta Italia, partecipano con passione e dedizione. Siamo felici di offrire un palcoscenico che permette a questi artisti di esprimere la loro creatività e di diffondere un messaggio di speranza attraverso l’arte del presepe.”L’Assessora alla Cultura, Turismo e Promozione della Ceramica, Raffaella Capriglia, ha dichiarato: “Con opere firmate da artisti storici, noti a livello internazionale, ma anche da giovani e nuovi talenti, la Mostra del Presepe di Grottaglie si conferma, alla sua 45ª edizione, un momento interessante di sintesi e di confronto tra le diverse espressioni artistiche, intorno al tema del presepe nella tradizione, declinato attraverso i valori cristiani, che rappresentano le nostre radici, ma anche in forma laica, in riferimento ai diritti universali di libertà, giustizia, pace, dialogo tra i popoli. Anche quest’anno, la mostra del presepe rappresenta inoltre per la comunità di Grottaglie un’occasione importante per arricchire la collezione del Museo del Presepe, situato nel Castello Episcopio, in cui sono custodite le opere vincitrici nel corso del tempo. Un invito a tutti a visitare la mostra, nella sala del Castello fino al 12 gennaio e, contestualmente, a scoprire la storia della rassegna e dell’arte presepiale attraverso le opere del Museo del Presepe. Un augurio di buon Natale a tutti, in armonia e bellezza.”La Mostra del Presepe è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie - Ufficio Cultura, guidato dalla dott.ssa Daniela De Vincentis, e dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco avv. Ciro D’Aló - Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo, Promozione e valorizzazione della Ceramica di Grottaglie (assessore comunale dott.ssa Raffaella Capriglia). L’allestimento è stato curato dall’Infopoint Grottaglie.



La mostra sarà visitabile sino al 12 gennaio 2025 tutti i giorni con orario 10:30-13:00 e 16:30-20:00.





Ingresso gratuito.

GROTTAGLIE - Si è tenuta questa sera, presso il Castello Episcopio, la cerimonia inaugurale della 45ª edizione della Mostra del Presepe, dal titolo Il Presepe nella tradizione. Durante l'evento, che segna l'inizio di un'esposizione visitabile fino al 12 gennaio 2025, sono stati annunciati i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti legati alla mostra.La giuria, presieduta dal Sindaco di Grottaglie, Avv. Ciro D’Alò, e composta dalla Prof.ssa Nunzia Panessa (docente di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo “Moscati” di Grottaglie), dal Dott. Silvano Trevisani (giornalista e scrittore) e dal Prof. Angelo Pio De Siati (maestro ceramista e presepista), ha premiato le opere più meritevoli tra quelle esposte.