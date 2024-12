Il turismo traina l’economia, Roma si prepara ad accogliere il WTTC Summit

LECCE - Secondo la ricerca sull’impatto economico 2024 del WTTC (World Travel & Tourism Council), il settore turistico in Italia conta quasi 3 milioni di addetti, con 185.000 nuovi posti di lavoro creati nell’ultimo anno. In Italia, un lavoratore su otto è impiegato nel turismo. La crescita del settore è principalmente alimentata dai visitatori stranieri, che soggiornano più a lungo e spendono di più rispetto agli anni passati. Il 2024 si sta chiudendo con numeri impressionanti, superando già l'anno precedente, che era stato definito un anno da record. Mancano ancora pochi mesi per confermare le previsioni fatte un anno fa, secondo le quali il 2024 potrebbe generare oltre 200 miliardi di Euro, contribuendo all’11% del PIL.In questo contesto di crescita si inserisce anche il World Travel & Tourism Council Global Summit, che tornerà in Europa nel 2025 dopo sei anni, precisamente a Roma. In programma per la fine dell’anno, sarà organizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo. Questo evento è considerato un punto di riferimento globale che riunisce leader del settore, CEO di grandi aziende, rappresentanti governativi e altre figure influenti, per discutere questioni fondamentali legate all'industria turistica, come la sicurezza e la sempre più necessaria sostenibilità. La città eterna offre la cornice ideale per il Summit, unendo la sua ricchezza storica con la capacità di innovare. L’evento rappresenterà un’occasione unica per mettere in luce il ruolo centrale dell’Italia nel plasmare il futuro del settore turistico globale.Nel 2024, il summit si è svolto a Perth, in Australia, dall’8 al 10 ottobre, con il tema "Ancient Land: New Perspectives" (Terra antica: nuove prospettive), che ha messo in evidenza il patrimonio culturale e naturale dell’Australia. L’evento ha posto l’accento su innovazione, sostenibilità e opportunità di investimento nel turismo, con la partecipazione di grandi aziende come Hilton, Emirates e Airbnb, e relatori di spicco come il noto ambientalista Robert Irwin, insieme a dirigenti di importanti realtà del settore come TripAdvisor e American Express. Il summit ha l’obiettivo di avviare un dialogo per esplorare soluzioni condivise sui temi menzionati, ma rappresenta soprattutto un’opportunità per le destinazioni ospitanti di attrarre nuovi investimenti e promuovere prodotti turistici di alto valore. Nel lungo periodo, il WTTC prevede che entro il 2034 il contributo del turismo all’economia italiana raggiungerà i 270 miliardi di euro, con 3,56 milioni di persone impiegate nel settore. Tuttavia, si tratta di opportunità che devono essere colte, in una sinergia auspicata tra imprenditori, amministratori locali e nazionali e cittadini impegnati nella cura delle bellezze che appartengono a tutti. (Federico Aversa)