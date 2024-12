Il Lecce sfida il Como al “Sinigaglia” per la diciottesima giornata di Serie A: punti salvezza in palio

FRANCESCO LOIACONO - Domani, alle ore 18:30, il Lecce sarà ospite del Como allo stadio Giuseppe Sinigaglia, in un match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Obiettivi contrapposti per Lecce e Como

I salentini, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Lazio, hanno necessità di ritrovare la vittoria per avvicinarsi al traguardo salvezza. Dal canto loro, i lariani occupano attualmente il quartultimo posto in classifica e puntano al successo per uscire dalle sabbie mobili. Nell’ultima giornata, il Como ha subito un netto 2-0 contro l’Inter al “Meazza”.

Le probabili formazioni

Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare i conti con diverse assenze: Banda e Gaspar sono out per infortunio, mentre Guilbert è squalificato. Prevista una formazione con Berisha e Rafia come esterni, Morente in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Krstovic e Pierotti.

Sul fronte lariano, il tecnico Cesc Fàbregas dovrà rinunciare a Perrone, fermato da problemi muscolari. Per il Como, le fasce saranno presidiate da Da Cunha e Strefezza, con Nico Paz sulla trequarti e il duo d’attacco formato da Cutrone e Fadera.

Arbitro e statistiche storiche

A dirigere l’incontro sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì.

L’ultimo precedente in Serie A tra le due squadre, giocato proprio a Como, risale al 6 novembre 1988. In quell’occasione, i lariani si imposero per 2-1 grazie alle reti di Colantuono e Albiero, mentre il Lecce accorciò le distanze con Pasculli al 35’ della ripresa.

In palio tre punti fondamentali

Il confronto promette scintille, con entrambe le formazioni intenzionate a dare il massimo per centrare un risultato positivo. Il Lecce cerca continuità, mentre il Como punta a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi in campionato.

Fischio d’inizio alle 18:30. I tifosi si preparano a un match cruciale nella corsa alla salvezza.