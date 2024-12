Antonio Di Lorenzo presenta il suo ultimo lavoro 'The Sweet Survivor' per la 42ª stagione concertistica di Fasano Musica con lo special guest internazionale Javier Girotto

FASANO - Un appuntamento musicale straordinario chiude l’anno al Teatro Kennedy di Fasano. Lunedì 30 dicembre, alle ore 20:30, la 42ª stagione concertistica di Fasano Musica ospiterà il celebre batterista, compositore e collezionista Antonio Di Lorenzo, che presenterà dal vivo il suo ultimo concept album “The Sweet Survivor”, pubblicato da Bumps Records e disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato CD, vinile e cassetta.

Una line up d’eccezione e un ospite internazionale

Sul palco, insieme a Di Lorenzo, un ensemble di grande spessore artistico:

Dado Penta al basso

al basso Vito Topputo alla chitarra

alla chitarra Davide Saccomanno al piano e voce

al piano e voce Sabino Fino (sax tenore), Claudio Chiarelli (sax contralto), Gabriele Mastropasqua (sax baritono), Mino Lacirignola (tromba).

Special guest della serata sarà il celebre sassofonista argentino Javier Girotto, noto per il suo approccio unico al jazz, contaminato da sonorità argentine e da un’impronta innovativa.

Un album tra vintage e modernità

“The Sweet Survivor”, il sesto album solista di Antonio Di Lorenzo, rappresenta il lavoro più maturo del musicista pugliese. Registrato tra Puglia, New York, Los Angeles e Londra, il disco intreccia strumenti vintage come l’organo Hammond e il Fender Piano Bass appartenuto ai Doors, con elementi elettronici e sample vocali di grandi figure come Massimo Urbani, Martin Luther King, e don Tonino Bello, guida spirituale dell’artista.

«Questo album – spiega Di Lorenzo – è una dedica a mia madre e a tutti gli amici musicisti scomparsi, un tributo che celebra la resilienza e la felicità di chi, come me, ha avuto il privilegio di vivere la musica come passione e professione».

Antonio Di Lorenzo: una carriera stellare

Con oltre 30 anni di carriera, Antonio Di Lorenzo è riconosciuto come uno dei più grandi specialisti del suo strumento. Ha collaborato con giganti del jazz come Steve Lacy, Lee Konitz, Marc Ribot, Enrico Rava, e molti altri, partecipando a centinaia di incisioni discografiche e ottenendo prestigiosi riconoscimenti come il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia.

Javier Girotto: il jazz senza confini

L’argentino Javier Girotto, figura di spicco del jazz internazionale, porta sul palco la sua maestria al sax soprano e baritono. Esponente di punta del tango jazz, Girotto si distingue per un linguaggio musicale ricco di contaminazioni, capace di spaziare tra jazz classico, sperimentazioni e arrangiamenti orchestrali.

Info e biglietti

Il concerto avrà inizio alle ore 20:30, con apertura porte alle 20:00.

Biglietti disponibili su Vivaticket e presso i contatti di Fasano Musica:

📞 379 1131848 | 📧 fasanomusica@libero.it

Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile, un viaggio musicale tra tradizione, innovazione e virtuosismo.