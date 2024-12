'Il mito della bellezza e altri racconti', presentazione dello 'scaffale della parità' e laboratori di lettura

MESAGNE - “Lo scaffale della parità”, una selezione di 100 libri dedicati ai temi dei diritti, delle rivendicazioni e della parità tra uomini e donne, nel rispetto dei principi sanciti anche dall’art.23 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea: appuntamento con le ultime uscite e i grandi classici, per riflettere ed ispirare, i volumi saranno disponibili per chi già frequenta la Biblioteca e per chi vorrà tesserarsi. Dopo i saluti istituzionali di Marco Calò, consigliere comunale con delega alla cultura e turismo della città di Mesagne, si terrà il laboratorio di lettura ed empowerment su “Il mito della bellezza” basato sull’omonimo libro di Naomi Wolf tenuto dalla giornalista Raffaella Arnesano.Lo “scaffale della parità” è una iniziativa che rientra nel Progetto “Human23 – Valori Globali, Comunità Locali” è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE - Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. Per partecipare, accedere al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-mito-della-bellezza-e-altri-racconti-1108633545779?aff=oddtdtcreatorNella stessa occasione, presso l’area bambini della Biblioteca, sarà attivo il consueto servizio del giovedì con i giochi e le letture per l’infanzia.