Impro&Beer B94 · ImprovvisArt Secret Show a Cavallino

A seguire, un’esclusiva performance teatrale, pensata per il B94, piena di risate, momenti interattivi e sketch ispirati al mondo della birra. Attori e pubblico condivideranno lo stesso palcoscenico, tra sorprese e colpi di scena!



Durante e dopo lo spettacolo, potrai continuare a gustare le birre artigianali di casa B94 in un’atmosfera conviviale e divertente.



13 Dicembre · Ore 21:00

Ingresso: 13€ + degustazione di una birra B94

Info e prenotazioni: al Tel. 0832-347878 · Mob. 339-6443266 Birrificio B94 · SP Lecce-Cavallino, Km 0,500, Lecce

LECCE - Preparati per una serata unica che unisce il gusto delle birre artigianali B94 e la cultura del buon bere con l’energia travolgente di un secret show di improvvisazione teatrale firmato ImprovvisArt. Il format e gli attori? Restano una sorpresa fino all’ultimo!Iniziamo la serata in TapRoom dove troverete il banco di spillatura per degustare le birre di produzione B94 - con il biglietto d’ingresso è inclusa una consumazione.