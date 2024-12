Gruppo FS: Piano Strategico 2025-2029, 100 miliardi di investimenti per la crescita del Paese

ROMA – Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato oggi il Piano Strategico 2025-2029, un progetto ambizioso che prevede investimenti per oltre 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. L’obiettivo è accompagnare la crescita del Paese, rafforzando infrastrutture, migliorando servizi e puntando su sostenibilità e innovazione. Alla presentazione, tenutasi a Roma, hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma, il Presidente Tommaso Tanzilli, e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Linee guida strategiche

Il piano si articola attorno a otto linee guida che mirano a:

Sviluppo infrastrutturale: nuove linee Alta Velocità per coprire il 30% in più della popolazione italiana. Puntualità e qualità del servizio: miglioramento delle performance con oltre 50.000 treni l’anno puntuali. Espansione internazionale: aumento del 40% del volume di passeggeri trasportati fuori dall’Italia. Sostenibilità: installazione di oltre 1 GW di energia fotovoltaica entro il 2029. Innovazione e sicurezza: estensione del sistema ERTMS al 100% della rete Core Extended entro il 2040. Efficienza operativa: riduzione dei costi operativi aggredibili del 5%. Esperienza di viaggio: miglioramento della soddisfazione dei passeggeri. Attrazione di risorse: nuove competenze e fonti di finanziamento per sostenere gli investimenti.

Obiettivi economici e trasformativi

Il Gruppo FS punta a:

Raggiungere ricavi superiori a 20 miliardi di euro.

Incrementare l’EBITDA a oltre 3,5 miliardi di euro.

Superare i 500 milioni di euro di utile netto.

Stefano Antonio Donnarumma ha dichiarato: “Questo Piano mira a una trasformazione profonda, affrontando le sfide economiche e migliorando infrastrutture e servizi. Con un approccio innovativo, il Gruppo FS punta a essere un pilastro per la mobilità sostenibile e integrata del futuro”.

Tommaso Tanzilli ha aggiunto: “Il Piano Strategico contribuirà non solo alla crescita del Gruppo, ma avrà un impatto positivo sul Sistema Paese, migliorando connettività, servizi e sviluppo urbano”.

Focus sui settori chiave

Infrastruttura ferroviaria : Investimenti per 50 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, con una trasformazione tecnologica e potenziamento delle stazioni.

: Investimenti per 50 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, con una trasformazione tecnologica e potenziamento delle stazioni. Infrastruttura stradale : 40 miliardi di euro per nuove opere e manutenzione, con 32mila chilometri di strade gestite tramite Anas.

: 40 miliardi di euro per nuove opere e manutenzione, con 32mila chilometri di strade gestite tramite Anas. Trasporto passeggeri : Incremento di oltre 100 milioni di passeggeri Trenitalia e 95 milioni di passeggeri Busitalia, con il rinnovo della flotta.

: Incremento di oltre 100 milioni di passeggeri Trenitalia e 95 milioni di passeggeri Busitalia, con il rinnovo della flotta. Trasporto internazionale : Oltre 14 milioni di passeggeri Alta Velocità in Europa e 150 milioni nel settore regolato europeo.

: Oltre 14 milioni di passeggeri Alta Velocità in Europa e 150 milioni nel settore regolato europeo. Trasporto merci: Evoluzione verso un modello di Freight Forwarder europeo, con servizi integrati e digitalizzati.

Iniziative strategiche allo studio

Tra le novità in esame:

Un modello regolatorio RAB per garantire finanziamenti sostenibili.

Accelerazione dello sviluppo internazionale tramite partnership.

Integrazione verticale per ottimizzare il business.

Creazione di infrastrutture dedicate alla connettività a bordo treno.

Il Piano Strategico 2025-2029 si presenta come un progetto decisivo per il futuro del Gruppo FS e per il sistema di trasporti italiano, con impatti significativi sulla sostenibilità, la qualità dei servizi e l’integrazione con i mercati europei.